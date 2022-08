GODE LAGVENNINNER: Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug, her med sølvmedaljene rundt halsen etter VM-stafetten i Seefeld 2019.

Roser Jacobsens åpenhet om kjærligheten: − Vanvittig imponert

Etter drapene under Pride i Oslo i sommer, publiserte Astrid Uhrenholdt Jacobsen (35) et innlegg om at hun også kunne vært et mål fordi hun elsker en av samme kjønn. Åpenheten gjør hennes tidligere landslagsvenner rørt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jacobsen fikk en rekke støtteerklæringer i kommentarform under Instagram-posten, men det er svært få av hennes nærmeste venninner fra mange år i langrennsmiljøet som har kommentert åpenheten hennes ellers.

Både Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug understreker at den viktigste kommunikasjonen er den de har hatt direkte med sin tidligere lagvenninne.

Men de slår alle fast at Jacobsen har vært tøff og enda mer enn det.

– Jeg er vanvittig imponert over at hun går ut og sier og gjør det hun gjør. Det er emosjonelt, følsomt og en følelse som har sittet i deg lenge. All ære til henne for at hun tør å være åpen og dele det med hele Norge, sier Johaug.

LANG HISTORIE SAMMEN: Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her på utøverhotellet under Tour de Ski tilbake i 2009.

«Bare min innerste krets har visst»

Jacobsen er klar over at VG omtaler lagvenninnenes hyllest.

Innlegget hennes på sosiale medier ble lagt ut i kjølvannet av skytingen ved to utesteder i Oslo. To personer døde og flere ble såret i angrepet. Et av utestedene var London Pub, et kjent samlested for skeive i hovedstaden.

«Etter dager i sjokk og lammelse over hat og voldshandlinger i Oslos gater, har jeg erkjent at jeg også kunne vært et mål for dette absurde. Fordi jeg elsker en av samme kjønn», skrev den tidligere skiløperen og nåværende legen.

Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter handlingen, og PST (Politiets sikkerhetstjeneste) har uttalt at de tror den siktede hadde skeive som mål.

Innlegget fortsetter:

«Jeg har aldri skammet meg eller vært redd. Jeg har vært så inderlig stolt og glad. Men så er det likevel bare min innerste krets som har visst».

Jacobsen har i en årrekke vært en offentlig person som en av norsk langrenns beste utøvere på damesiden. Derfor blir Johaug imponert over hvor modig hun er.

– Det blir jo lagt merke til. Det blir snakket om. Folk som ikke kjenner deg, de kjenner deg på en måte, selv om du ikke kjenner dem. Du blir snakket om rundt middagsbordet eller over en kaffekopp. Det blir kanskje enda tøffere og vanskeligere å gjøre det når du er en kjent person, sier Johaug og fortsetter:

– Hun er et forbilde. I den tiden vi står i nå så er det viktig å kunne dele også. Hvis ikke så tar ensomheten deg.

STÅR BAK MANGE BRAGDER: Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug under det som var deres siste mesterskap sammen. Nemlig under VM i Seefeld i 2019.

– Skikkelig tøft gjort

Ingvild Flugstad Østberg sier dette:

– Jeg kan si at det var skikkelig tøft gjort av henne. Det er rart at vi er der at det er nødvendig å gå ut med det offentlig, men samtidig har hun den personligheten hun har og det handler kanskje om viktigheten av det også.

– Etter det som skjedde i Oslo føles det ekstra vondt for dem som er i den situasjonen. Men jeg vet det ikke er bare bare for henne. Det har vært tøft og det skal man ha respekt for. Jeg håper det kommer noe godt ut av det for hennes del. Men det gjør det alltid i slike sammenhenger, sier Østberg.

De understreker at de har snakket med Jacobsen om temaet lenge før hun la ut noe i sosiale medier.

– Jeg synes det var utrolig fint, åpent og ærlig. Jeg tror det var viktig og hun er en veldig god rollemodell, sier Heidi Weng til VG.