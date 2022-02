forrige





Johaug om Karlsson: − Hadde det vært meg hadde jeg dratt hjem

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Frida Karlsson (22) var utrøstelig i målområdet etter sin etappe på lørdagens stafett.

– Hadde det vært meg hadde jeg dratt hjem. Frida er ikke i form og er en helt annen versjon av seg selv. Det er nok viktig at hun lytter til kroppen og vurderer hva som er best med tanke på resten av verdenscupen, sier Therese Johaug om rivalen etter lørdagens stafett.

Karlsson tapte massevis av tid i løpet av tredje etappe, og Sverige vekslet 35 sekunder bak teten. Etter vekslingen gikk hun rett i bakken og gispet etter luft.

Hun lå helt utslått i målområdet, og ifølge NRK Radio «hylgråt» hun i målområdet og var rett og slett helt knust.

Etter stafetten, som endte med svensk bronse etter en vanvittig opphenting av ankerkvinnen Jonna Sundling, sier Karlsson til VG at hun ikke kjenner igjen sin egen kropp.

– Jeg tror det første løpet var skikkelig utmattende og at kroppen min ikke var helt forberedt. Og så har jeg ikke kommet meg igjen, sier hun.

– Full stopp

Tomas Petterson, kommentator i den svenske avisen Expressen, sier det var tøft å se Karlsson i målområdet etter den tredje etappen.

– Å se en ung jente stå å gråte i sitt første OL er ingenting man vil se. Det er klart det er synd på Frida Karlsson. Hun og alle andre hadde forventet mye mer enn dette, sier han, og legger til:

– Svenskene er nok skuffet (over Karlsson). Det var full stopp.

Sveriges trener, Stefan Thomson, erkjenner at Karlsson ikke er i toppform.

– Alle vil være i absolutt toppform i et mesterskap. Alle lyktes ikke helt med det. Frida har vært i strålende form tidligere i sesongen. Nå er ikke toppformen der. Men det trenger ikke å være mye som mangler. Vi har en uke til tremilen, og det kan skje mye frem til den, sier han til VG, og legger til:

– Hun har kunnet gjort det hun hadde planlagt. Det var en god pre-camp hvor det så bra ut. Jeg tror formen ikke er så langt unna. Med det Frida har gjort tidligere i sesongen, så trodde vi alle at hun skulle kjempe om medaljene. Det har ikke vært som vi forventet, sier han.

Kollaps nummer to

– Hun gjør samme feilen i alle løpene. Jeg trodde hun hadde lært. Men hun går i samme fella igjen og igjen, hun går for hardt ut, sier Torgeir Bjørn om den svenske langrennsstjernen på NRK Radio.

– På mange måter er det Frida Karlsson som koster Sverige gullet her. Hun blir gått fra av Fossesholm med 20 sekunder. Det er ikke lett å være Frida Karlsson om dagen, sa NRK-kommentator Jann Post på radiosendingen.

Svenskene endte til slutt på en 3. plass etter en vanvittig sisteetappe av Jonna Sundling.

Norge endte på en 5. plass etter å ha fått en marerittstart på stafetten.

Dette er andre gang på tre dager at Karlsson kollapser i målområdet. Torsdag gjorde hun det etter 10 kilometeren i klassisk stil der hun endte som nummer 12 - ett minutt og 21 sekunder bak Therese Johaug.

Det har på ingen måte vært den svenske yndlingens OL så langt. På 15-kilometeren med skibytte – også vunnet av Johaug – ble det femteplass, og etterpå forklarte hun med at hun hadde følt seg svimmel.

– Frida burde fått hvile etter skiathlonet for å gi henne en sjanse til å hente seg inn til dette løpet. Hun var ikke klar for dette, sier Aftonbladet-journalist Petra Thorén

– Alle hadde ventet mer av henne, hun er ikke helt i form. Det er OL, hun er 22 år, kanskje man ikke skal ha for høye forventninger heller selv om hun har vært god i verdenscupen. Dette er hennes «se og lær»-mesterskap, sier Thorén, som også minner om at «selv Marit Bjørgen gikk på noen smeller».

– Dessverre må vi konstatere at det mer eller mindre en kollaps for Frida, sier Discovery-ekspert Peter Larsson på svensk TV, ifølge Aftonbladet.

Aftonbladet «skrek» ut i fortvilelse etter Karlsson etappe, med teksten «NEEEEJ!» som oppslag på nett.

Russlands trener, Egor Sorin, sier til VG at han ikke er overrasket over at Karlsson hadde en ny tung dag i sporet:

– Det var det samme i de to andre løpene. Jeg vet ikke hvorfor det blir sånn, men det var ikke overraskende, sier han.