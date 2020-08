SLITEN: Therese Johaug deltar ikke på Toppidrettsveka grunnet overbelastning. Her fra Blink-fesitvalen i 2018. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Reagerer på frafallet til Toppidrettsveka: – Jeg skjønner ingenting

Den tidligere proffsyklisten Mads Kaggestad er overrasket over langrennsfrafallet til Toppidrettsveka.

Ni utøvere knyttet til skiforbundet skal ikke delta. Det kom frem i en pressemelding fra forbundet onsdag. Blant dem er Therese Johaug (32).

–Nå må jeg lytte til kroppen og justere belastningen så jeg kommer meg tilbake i normalt gjenge, sier Johaug i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Jeg stusser litt på at et så erfarent lag går på en slik smell nå. Jeg skjønner ingenting, forteller TV2-ekspert Kaggestad til VG.

«Hun har ikke respondert som forventet på treningsøktene de siste dagene, og har i samråd med trener og helseteam besluttet at hun ikke kan delta i rulleskirennene denne uken. Hun stiller følgelig heller ikke på kvinner elites treningssamling i Meråker i etterkant av TIV,» står det blant annet i pressemeldingen.

– Det er overraskende at de kjører seg så hardt at de må justere ned og restituere seg. Det skal være morsomt og ukomplisert i denne perioden. Toppidrettsveka er jo et showpreget arrangement, så det er ikke et stort press, sier Kaggestad.

STUSSER: Mads Kaggestad sliter med å forstå hvorfor flere utøvere ikke kan stille i Toppidrettsveka. Her fra en paneldebatt på Litteraturhuset om kritisk og gravende sportsjournalistikk. Her avbildet sammen med Rune Andersen fra Antidoping Norge. Foto: Helge Mikalsen

– Må bremse noen

Langrennssjef Espen Bjervig støtter Kaggestads mening om at rulleski-løp skal være show og gøy for utøverne. Likevel mener han det er naturlig å gjøre da han mener noen utøvere trenger en pust i bakken.

– Det er gjerne på den tiden her man trener veldig mye. Man må ta det på forhånd før det bikker helt over. Nå må noen stoppe opp litt og hente overskudd før de kan kjøre på igjen senere. Man må ta belastningstegn alvorlig, sier Bjervig til VG.

Han mener også at det er tilfeldigheter som gjør at såpass mange, særlig på kvinnesiden, ettersom noen også er ute med skader og sykdom. Langrennssjefen påpeker i tillegg at selv om Toppidrettsveka er noe man ser på som show og en artig opplevelse, så er det konkurransemennesker som stiller til start.

– Dette er utøvere som vil gi 110 % uansett hvor de deltar. Juni, juli og august har man mye grunntrening med høy belastning, og det er ikke overraskende at selv i en måned som august kan det bli mye, sier han.

Den tanken er ikke Kaggestad helt med på. Han forstår ikke hvorfor en utøver ikke kan stille til start, selv om formen ikke er som den skal være.

– Om man stiller i kjempeform eller ikke skal ikke ha så mye å si. Har Toppidrettsveka blitt så viktig at man må være hundre prosent? Man burde kunne stille uten å være topp der, sier Kaggestad.

– Ikke tatt signalene godt nok

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at Johaug kjente problemer og smerter allerede under Blink-festivalen, og at lårmuskulaturen har fått juling over tid uten at hun har vært flink nok til å ta hensyn til det.

– Therese har nok ikke tatt signalene godt nok, og tøyd strikken for langt. Mitt råd er «ta deg en uke uten trening så er du tilbake Therese». Jeg tror det er en uvant følelse for henne. Det har stort sett gått på skinner de siste årene, så det er kanskje greit at hun får en pekepinn, sier Iversen.

Coronaviruset har ført til annerledes trening for mange utøvere i forskjellige idretter. Kaggestad tror imidlertid ikke det skal ha gjort det store utslaget for treningen til langrennsløperne.

– Jeg tror ikke det har gjort så mye med treningen. De kan trene hardt og kjøre grunntrening. Høydetrening blir mindre og mindre viktig, og det er kanskje det som blir litt komplisert nå. Noen har behov for å få X antall døgn der. Men covid-19-situasjonen, for en langrennsløper, er ikke dramatisk på denne tiden av året. Men det kan jo bli komplisert i vintersesongen om det fortsetter, sier Kaggestad.

Bjervig på sin side tror kanskje virus-situasjonen har gjort noe med belastningen til utøverne.

– Jeg tror, dette er ikke bevist, men min tanke, at all usikkerhet som vi vanlige mennesker opplever, opplever også utøverne. Ting endrer seg, og det kan kanskje gi en ekstra belastning.

For arrangørens side, forteller leder for Toppidrettsveka Harald Fladseth at det er trist at såpass mange store navn på kvinnesiden nå ikke skal delta. Han er imidlertid klar på at kropp og helse må komme fremst.

– Det må vi ha respekt for. Vi kjører på videre. Vi skal være kjempeglad for at vi faktisk kan arrangere noe. Det er ikke alle som har fått lov til det. I mars og april så visste vi ikke om vi hadde sjanse å fullføre en gang. Vi visste ingenting, sier Fladseth som nå ser frem til arrangementet.

