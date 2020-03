PÅ SPAREBLUSS: Skipresident Erik Røste og Norges Skiforbund er hardt rammet av virkningene av corona-epidemien. Foto: Tore Kristiansen

Krise for Skiforbundet: Kutter 50 mill. - permitterer 96

Norges Skiforbund permitterer 96 medarbeidere og kutter 50 millioner kroner i årets budsjett.

– På lang sikt kan dette påvirke det totale tilbudet vi kan gi, forteller generalsekretær i skiforbundet Ingvild Bretten Berg til VG.

Styret i Norges Skiforbund og et internt nedsatt kriseutvalg har gått gjennom og kartlagt den alvorlige situasjonen for Skiforbundet.

Epidemien Covid-19 har som kjent ført til at all aktivitet er stanset, og som en konsekvens av dette er det sendt permitteringsvarsel for hel eller delvis permittering til 96 medarbeidere i organisasjonen. Dette er 66 prosent av de med et ansettelsesforhold i Skiforbundet.

Permitteringene gjelder fra 30.mars og det er ikke besluttet hvor lenge permitteringen vil vare. Administrativ og sportslig ledelse, samt skistyret, har individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorarer.

Norges Skiforbund har hatt store økonomiske tap de siste ukene og mars er høysesong for forbundet. Tapene så langt beløper seg til nesten 30 millioner kroner. I tillegg er det knyttet usikkerhet til planlagte inntekter på over 20 millioner kroner. Derfor er det de siste dagene gjort kutt på ca 50 millioner kroner fra det opprinnelige budsjettet i 2020. Alle reiser og samlinger ble sist uke stoppet inntil videre. Dette omfatter alle grener og administrasjonen i Skiforbundet.

– Det sportslige tilbudet til utøverne vi kan tilby kan bli rammet. Jeg tror vi må tenke litt annerledes om hvordan vi kan forberede oss til en ny sesong, sier generalsekretær Bretten Berg.

På kort sikt er det mye som kommer til å bli påvirket av krisen til skiforbundet.

– På denne tiden er det normalt mye evalueringer, planlegging mot neste sesong, gjennomgang og kursing i lokale klubber. Dette blir nå påvirket, og full stans er det jo også for all norsk idrett, sier Bretten Berg.

Sponsorer er en viktig inntektskilde for skiforbundet, men Bretten Berg er ikke redd for at de skal forlate dem i den tøffe økonomiske situasjonen.

– Vi har mange gode og lojale sponsorer som vi jobber tett med. Vi har troa på at vi kan ha de med oss videre. Vi har ingen store indikasjoner om noe annet, sier Bretten Berg.

– Svært alvorlig

- Situasjonen for Skiforbundet er svært alvorlig, og jeg kan ikke utelukke at det blir nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre driften når unntakstilstanden en dag er over, opplyser generalsekretær Ingvild Bretten Berg i en pressemelding.

- Målet nå er å gjøre raske nok tiltak for å sikre arbeidsplasser, slik at vi kan gjenoppta ordinær drift og fortsette så normalt som mulig når dette er over, sier Bretten Berg.

- Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere i Skiforbundet. I en vanskelig tid ikke bare for oss, men også for mange rundt oss, er det viktig å ta vare på hverandre så godt vi kan, sier generalsekretæren.

