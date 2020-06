TO GENERASJONER: Therese Johaug (t.v.) var like gammel som det Helene Marie Fossesholm nå er, da hun kom inn på elitelaget i langrenn. Her er de to på samling i Oslo. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Norges nye skihåp om fremtiden: – Jeg er ikke Snåsa-dama!

BOGSTAD (VG) Helene Marie Fossesholm (19) innrømmer at hun har likheter med Therese Johaug (31) – men tør ikke love når hun blir en del av verdenstoppen.

– Jeg er ikke Snåsa-dama!, gliser Vestfossen-kvinnen når VG spør.

Hun kommer, i likhet med hva som var tilfelle med Johaug, inn på elitelandslaget 18 og et halvt år gammel, og prestasjonene hennes så langt er lovende.

– Hun er offensiv, viljesterk og uredd. Det er moro å få henne med på laget, sier Johaug etter ei økt ved Bogstad i Oslo.

Fossesholm innrømmer at det blir spesielt å trene side om side med forbildet. Men har hun fått advarsler som junior på verdens beste skilandslag?

– Jeg er fullt klar over at Therese er den beste i verden, og at jeg må passe meg for ikke å bli for ivrig. Samtidig må det være lov å bryne seg og være litt offensiv. Det skal ikke være noe problem, sier 19-åringen, som nå avslutter videregående skole.

Langrennssjef Espen Bjervig sier at de har diskutert med Helene Marie Fossesholm hvordan det er å komme inn på landslaget så ung:

– Hun skal takle både alt rundt og det treningsmessige. Men er det noen som klarer det, er det hun.

– Hvorfor?

– Hun er spesiell. Fossesholm har vist flere ganger at hun kan være med helt i toppen.

Bjervig tenker på 5. plassen på 10 km fri i Falun sist vinter. Med fall. Og hennes tre gull fra junior-VM er også verdt å nevne. Hun er ung nok til å være med i junior-VM også til vinteren, men det er uklart om hun rekker det. For selvfølgelig er det senior-VM i Oberstdorf hun sikter på.

Helene Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 Fra: Vestfossen Bor: Vestfossen Klubb: Eiker Skiklubb Meritter: Tre gull junior-VM. Vis mer

– Hun er veldig rolig og trygg og flink, roser Bjervig.

Helene Marie Fossesholm er på høyt nivå også i sykling. Så høyt at hun måtte ta et valg da hun ble tilbudt plass på elitelandslaget i langrenn.

– Det var ikke noe lett valg å ta. Men jeg har ikke lagt bort sykkelen for godt. Sykkelen kommer alltid til å være der. Og jeg kommer til å sykle ritt når det er mulig.

– Tenker du både sommer- og vinter-OL etter hvert?

– He-he, det er nok først og fremst vinter-OL.

– Føler du et forventningspress?

– Jeg føler ikke at jeg har noe annet forventningspress enn det jeg legger på meg selv. Det må være der. Og det vil jeg ikke utdype noe nærmere.

MULTITALENT: Helene Marie Fossesholm har flere ess i ermet. Hun er også en av Norges beste på sykkel. Foto: Alex Broadway/SWpix.com/Shutterstock / Shutterstock

Fossesholm er altså på høyt nivå i to idrettsgrener, men har ikke tenkt å gi seg med det:

– Jeg har søkt på medisinstudiet.

– To idretter og medisinstudier høres mye ut?

– Ingenting er spikret! Men jeg har veldig lyst til å studere medisin en gang.

– Det betyr at du er velorganisert?

– Ja, det vil jeg si at jeg er. Ganske strukturert. Det må en være for å prestere på høyt nivå både på skolen og på idrettsbanen.

Publisert: 08.06.20 kl. 13:15

