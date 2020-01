Verdenscuphelgen i Planica rett før jul var preget av snømangel og ekstremt vått vær. Siden har kampen mot naturkreftene fortsatt. Foto: Darko Bandic / AP

Kostnadssmell etter dårlig vinter: FIS-sjef bekymret for fremtiden

Langrennsverdenen er preget av snømangel. Kampen mot naturkreftene før NM på ski denne uken koster rundt 750 000 kroner, og utviklingen gjør renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet bekymret.

Ingen renn har blitt avlyst, men snømangelen preger verdenscupen.

– Jeg kan ikke huske at vi har måttet kjempe så hardt. Forskjellen nå er at man kan ikke være sikker noe sted i verden lenger, sier Pierre Mignerey, renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), til VG.

For enkelte arrangører betyr den varme vinteren tøffe ekstrakostnader når snøforholdene skal sikres. Mignerey påpeker at problemer tidligere har vært begrenset til desember og begynnelsen av januar. Men slik er det ikke i år.

– Siden Tour de Ski og etterpå har det vært trøblete, sier Mignerey.

SNØFATTIG: Dugnad på NM-stadion til Konnerud IL sist helg. NM arrangeres denne uken utenfor Drammen. Foto: Konnerud IL

Også helgen før Tour de Ski var preget av regn, vanndammer og fravær av natursnø i Planica. Men rennene ble gjennomført.

I Nove Mesto for halvannen uke siden måtte arrangøren korte ned sløyfene. Da gikk flere løpere feil. Det er imidlertid ikke bare verdenscupen som preges. I sentrale strøk i Norge er det uvanlig få steder, som har hatt godt skiføre den siste tiden.

Denne uken er det NM på ski på Konnerud, utenfor Drammen. Der har de vært nødt til å jobbe knallhardt for å redde konkurransene. Leder for arrangementet, Arne Madsen, forteller at det gir store ekstrakostnader.

– Vi har heldigvis hatt et næringsliv som har stilt opp og kjørt snø for oss. Det er ganske utrolig. Det å kjøpe snø og kjøre ut snø dreier seg for oss om størrelsesordenen 750 000 kroner, sier Madsen til VG.

VÅTT: Skistadion på Konnerud tirsdag morgen. Foto: Webkamera Konnerud IL

Skiforbundet opplyser at de også er med i et spleiselag for å unngå flytting av arrangementet. Madsen sier de fortsatt håper å gå økonomisk i pluss, men at ekstrakostnadene vil påvirke resultatet.

– Vi er maksimalt uheldig vil jeg si. I fjor var det masse snø og det er nok en ekstrem situasjon vi har kommet opp i, sier Madsen.

Men når verdenscupen i langrenn fortsetter i Falun neste uke fortsetter kampen mot naturkreftene. Der skal nå blant annet hoppbakken tømmes for snø for å sikre rennene.

– Denne sesongen er veldig spesiell, ikke bare i Falun eller Oslo. Det ser likedan ut i nesten hele Europa. Det ser man hver helg på tv. Men denne sesongen er ikke en normalsituasjon, sier Ulrika Back Eriksson, leder for verdenscupen i Falun, til VG.

Renndirektør Mignerey i FIS mener at dette ikke bare er en ekstremt dårlig vinter, men en del av en utvikling.

For enkelte arrangører beskrives dette som en tøff kamp, også økonomisk. Franske La Clusaz trakk seg som verdenscuparrangør før fjorårssesongen blant annet på grunn av kostnadsnivået, men også på grunn av manglende finansiering og støtte lokalt. Mignerey forteller at også flere andre arrangører er på grensen økonomisk nå.

– Det er klart at det å arrangere verdenscup er dyrt og det handler ikke bare om snø. Noen er på grensen til å klare å fortsette. De siste årene har vi forsøkt å redusere kravene til arrangøren, sier Mignerey.

På spørsmål om han nå er bekymret for fremtiden til langrennssporten svarer Mignerey.

– Ja for det er ikke bare snakk om snø som skal flyttes og produseres. Det er mulig og man kan finne en måte å organisere dette på. Dersom man mister forbindelsen til snøen og man ikke lenger kan gå på ski i for eksempel Oslo om vinteren vil det være færre barn i skiklubbene og færre som er interessert i å se på. I dette perspektivet er det litt skremmende, ja, sier Mignerey, som påpeker at skiindustriens og skiturismens økonomi også er en viktig del av utviklingen.

Langrennsveteranen Anders Aukland (47) deler imidlertid ikke bekymringen til Mignerey på kortere sikt.

– Jeg er ikke bekymret for snøen. En dårlig vinter gjør at jeg setter enda mer pris på vintrene som er gode. Men hvordan langrenn på sikt vil se ut om 20 år er vanskelig å uttale seg om, sier Aukland.

Arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, påpeker at det har vært gode vintre de siste årene og at kapasiteten på snølagring og snøproduksjon til nå har satt stopper for større vanskeligheter.

– I år er første gangen på ti år at vi virkelig får kjenne på det, sier Lund.

