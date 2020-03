STUCK: Petter Northug er blitt nødt til å søke om utvidet visum i Russland. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Dagbladet: Petter Northug corona-fast i Russland

Den pensjonerte skistjernen Petter Northug (32) sitter fast i Russland, uten mulighet til å reise hjem med det første.

– Petter vet ikke når han kan komme hjem igjen. Alt er så uvisst. Vi må se an hvordan det blir. Det er vanskelig å finne fly hjem, men Petter har fått utvidet visumet og føler seg godt ivaretatt, forteller pappa John Northug til Dagbladet.

Avisen skriver at det tidligere ski-esset er i Russland og uten mulighet til å reise hjem. Det har ført til at han var nødt til å søke utvidet visum.

– Vi vil ha Petter hjem igjen. Samtidig vet jeg at han er i trygge hender, er rolig og har det bra der borte, svarer pappa Northug på spørsmål om han er bekymret.

Russland er foreløpig et av landene som er mildest rammet av det utbredte viruset, men det er ventet at mørketallene er store. Northug har den siste tiden spøkt mye om situasjonen i trønderkommunen Frosta, som har isolert seg helt fra omverdenen den siste uken.

32-åringen er i Russland for å delta i et sponsor-renn til ære for hans gamle erkerival Aleksandr Legkov. Gjennom helgen har «Mosvik-ekspressen» delt hyppige bilder av seg selv i forskjellige folkemengder i forbindelse med reisen. Dagbladet skriver at Russland-reisen stod i fare forrige uke, men at 32-åringen likevel bestemte seg for å reise.

Dette var før Utenriksdepartementet (UD) rådet alle nordmenn til å holde seg hjemme. Likevel hadde han allerede avlyst sitt eget løp «Janteloppet» før han reiste til Russland.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Northug for en kommentar om sin Russland-reise, så langt uten hell.

Publisert: 17.03.20 kl. 12:09

