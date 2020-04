SKISKYTING OG SKI: Stina Nilsson og Jelena Välbe. Foto: NTB SCANPIX og BJØRN S. DELEBEKK

Välbe om Stina Nilsson: Tror ikke hun tålte konkurransen

Den allmektige russiske langrennssjefen, Jelena Välbe, er ikke imponert over at svenske Stina Nilsson (26) skifter til skiskyting.

Det er nå snart tre uker siden det ble kjent at skistjernen sensasjonelt dropper langrenn og satser på skiskyting.

I et stort intervju med den russiske sportsavisen Sport Ekspress uttaler Jelena Välbe seg om Nilsson:

– Jeg kommer ikke til å følge Stina i skiskyting. Det er ei jente med veldig lunefull karakter.

– Jeg tror at hun rett og slett ikke klarte å akseptere at det dukket opp jenter på laget som kunne slå henne, sier Välbe til avisen.

– Jeg angrer ingenting. Jeg er veldig måldrevet og elsker reisen inn mot målet. Hele skiskytterfamilien har vært veldig snille. Det kjennes varmt og godt ut, sa Nilsson på en pressekonferanse denne uken, gjengitt av NTB.

Svensk kvinnelangrenn har fått frem en rekke yngre toppløpere de siste par årene: Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling og Linn Svahn. Stina Nilsson slet med skader gjennom store deler av sist vinter.

På spørsmål om noen av hennes utøvere har et bytte på gang, svarer Jelena Välbe:

– Hvis en idrettsutøver har bestemt seg for å bytte idrett, så er det umulig å stoppe henne/han. Jeg har veldig god kontakt med skiskytterpresidenten. Jeg har aldri konkurrert med ham, jeg synes det er merkelig at en skal sammenligne hvor mange medaljer vi får i langrenn og skiskyting, sier skipresidenten.

Også den russiske stjernen Natalja Neprjajeva har uttalt seg om Nilssons overgang til skiskyting:

– Det kom som et sjokk på meg at hun går til skiskyting. Kanskje hun vil bli olympisk mester også der. Selvfølgelig er det muligheter for henne, og jeg tror at hun kan lykkes.

– Jeg har selv aldri prøvd skiskyting, og snakker ikke med noen i skiskyting. Jeg klarer ikke å se meg selv i Stinas sted. Jeg er likegyldig til skiskyting, sier Neprajeva i et direktesendt intervju med «Na Lyzji!».

Publisert: 11.04.20 kl. 19:37

