Suverene Klæbo med maktdemonstrasjon på sprinten

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Federico Pellegrino var like bak Johannes Høsflot Klæbo fra prolog til finale, men nordmannen holdt unna - igjen og igjen.

Klæbo var den store favoritten til å vinne sprinten på sveitisk snø søndag, og sammenlagtlederen i Tour de Ski innfridde så til de grader.

– Han er en sprintgud, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk da Klæbo skrudde på turboen på oppløpet og gikk inn til seier sprintseier i Lenzerheide.

Først vant han prologen, deretter gjorde han rent bord i både kvart- og semifinale. Det italienske sprintesset Federico Pellegrino fulgte hakk i hæl, med 2. plass bak Klæbo på både prolog, i kvartfinale og i semifinale.

Gjorde rent bord

Finalen, bestående av Klæbo, Pellegrino, Pål Golberg, Gleb Retivykh, Richard Jouve og Johan Häggström, startet i et bedagelig tempo, men etter hvert fikk Klæbo rennet inn i sitt spor.

Pellegrino var fremst rett før oppløpet, men da skrudde Klæbo på storfarten og satte på plass Pellegrino og alle de andre, som nok en gang fikk se Klæbo passere målstreken først.

Det ble aldri like dramatisk som det var i kvinnefinalen, der Maiken Caspersen Falla tapte på målfoto.

Pellegrino måtte for fjerde gang på bare noen timer søndag finne seg i å bli nummer to bak Klæbo.

Han var den åpenbare utfordreren til Klæbo, etter at de andre konkurrentene falt som fluer før finalen:

Sergej Ustjugov ble slått ut i semifinalen, og samme skjebne led Aleksander Bolsjunov. Erik Valnes, som tok innersvingen på Klæbo på Beitostølen, ble også slått ut i semifinalen.

Iversen frykter for Tour de Ski

Det samme ble Emil Iversen, som foran et samlet mediekorps etter semifinale-nedturen, fortalte om frykten for at Tour de Ski er over for hans del.

– Jeg er ingen lege, men jeg føler meg ikke så veldig bra. Det går an å føle seg litt tung, men jeg prøver iallfall. Men jeg får ingen gode svar, så det er kanskje litt bekymringsfullt for min del.

– Jeg hadde iallfall ikke tenkte å føle meg slik på dag to av Tour de Ski. Det var ikke helt planlagt.

