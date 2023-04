STOR STJERNE: Frida Karlsson, her avbildet under VM i Planica i 2023.

Karlsson i bilulykke før VM: − Jeg har forsøkt å hysje det ned

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson (23) kommer med oppsiktsvekkende opplysninger i et nytt intervju.

Hun forteller at hun var innblandet i en bilkrasj før VM og at hun ble frarådet til å delta i mesterskapet som en konsekvens av det.

– Jeg har forsøkt å «hysje» dette ned, sier hun i programmet P4 Extra på Sveriges Radio.

Intervjuet er gjengitt av flere svenske medier, blant annet Aftonbladet. Karlsson forteller at ulykken skjedde bare dager før hun skulle ut i generalprøven til VM. Nærmere bestemt verdenscupen i italienske Toblach i begynnelsen av februar.

Hun forteller at hun krasjet og programlederen skal deretter ha antydet at det var en ganske alvorlig ulykke. Det bekrefter Karlsson.

– Bilene ble vraket. Mannen jeg krasjet inn i ble litt irritert fordi han skulle selge bilen sin dagen etter, forklarer hun.

Selve ulykken var Karlssons egen feil, røper hun, og legger til at hun fikk vondt i nakken og kanskje en lettere hjernerystelse.

Derfor hadde hun heller ingen god generalprøve før VM-starten. I Toblach ble hun «bare» nummer 11. Dermed reiste hun til mesterskapet med lave forventninger.

– Jeg hadde det bra, men før konkurransene tenkte jeg at «det kjennes virkelig piss når jeg går, er det noen vits?». Det var følelsen jeg hadde da jeg kom til VM, sier hun.

Hun klarte likevel å levere toppløp i Planica. Den svenske langrennsyndlingen noterte seg for to sølv og to bronse.