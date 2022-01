SØLV: Vilde Nilsen fulgte opp forrige ukes VM-gull med en ny medalje på 15-kilometeren.

Vilde Nilsen tapte VM-gullet i ellevilt sekunddrama

Vilde Nilsen (21) kjempet om et nytt gull på 15-kilometeren, men måtte gi tapt mot ukrainske Ljudmila Liasjenko.

Dermed ble det en fin sølvmedalje i VM for det norske håpet.

– Det var tungt og nervepirrende fra start til slutt. Jeg var nok litt tung kroppen i dag, og ble veldig stiv i høyrebenet mitt. Høyrefoten har en tendens til å stivne mye, for det er den som tar jobben for venstrefoten, sier Nilsen til NRK.

Hun fikk lineær sklerodermi i venstre fot og hofte da hun var åtte år gammel, som har gitt nedsatt styrke og bevegelighet, samt ulik beinlengde.

Nilsen sikret et historisk og suverent gull under VM i snøsport for parautøvere for fem dager siden, og fulgte opp med et nytt superløp tirsdag. Men denne gangen ble ukrainske Ljudmila Liasjenko et hakk for sterk.

– Det ble et rotterace fra start til slutt. Man er ikke vant til det og det blir en psykisk kamp hele veien, forklarer langrennsstjernen.

På åpningsdistansen på torsdag vant hun med 1.24,8 minutter. Tirsdag havnet tromsøværingen i et ordentlig sekunddrama.

For gullkampen utviklet seg til en skikkelig thriller. Nilsen ledet med én runde igjen, men det skilte bare 2,2 sekunder ned til Liasjenko.

Dermed gikk det mot en dramatisk avslutning på løpet, hvor de to duellantene ble sekundert hyppig av trenere og støttespillere. Nilsen ledet på det meste med 3,9 sekunder, men på slutten gikk Liasjenko fryktelig fort.

Ukraineren gikk først i mål og ventet på at Nilsen skulle komme inn mot oppløpet. Der ble det etter hvert klart at klokken hadde løpt fra 21-åringen, som måtte se seg slått med noen sekunder.

– Det er egentlig dette vi vil ha, spenning - at det er tett. Vi9 har blitt bortskjemt av Vilde, men dette viser at det ikke kommer av seg selv. Vilde har levert gang etter gang, men dessverre holdt det ikke helt inn i dag, sier Nilsens trener, Bjørn Kristiansen, til NRK.

– Det kan hende at hun sover litt dårlig i natt og tenker på hvor hun kunne gitt det lille ekstra. Men hun har gitt alt og litt til, legger han til.

Sydney Peterson fra USA forsøkte også å blande seg inn i gullkampen, men måtte ta til takke med en bronsemedalje.