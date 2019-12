TILBAKE PÅ SISTEETAPPE: Foto: Stian Lysberg Solum

Fikk revansj på Krogh: To russiske lag knuste Norge på sisteetappen

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Sergej Ustjugov og Andrej Melnichenko lekte med de norske lagene da herrestafetten ble avgjort på Lillehammer.

For mindre enn 10 minutter siden

For både Russlands 1. og 2. lag, i motsatt rekkefølge, var foran Norge i mål søndag. Sergej Ustjugov satte opp et voldsomt tempo og rykket vekselsvis sammen med Melnichenko på sisterunden. Og i den tøffeste bakken i løypa ble til slutt luken stor. Og det ble aldri spennende om hvem som skulle vinne bortsett fra den interne russiske kampen.

– Det var to russiske lag som var litt sterkere i dag rett og slett, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Finn Hågen Krogh gikk Norges 1. lag inn til tredjeplass i spurtduell med det norske 2. laget og Vebjørn Turtveit, 8,9 sekunder bak Ustjugov.

– Det var tungt og det var ikke noe gratis å få på dette føret. De gikk fort i langbakken og da hadde jeg ikke noe særlig å svare med, sier Krogh til NRK etter at han var nesten ni sekunder bak Ustjugov i mål.

Han var skuffet og påpekte at det var seieren han gikk for.

Det er flere sesonger siden det har vært virkelig futt i Finn Hågen Krogh. Men på Lillehammer søndag fikk han sjansen til et nytt møte med russiske Sergej Ustjugov på siste etappe da Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby meldte forfall til stafetten.

Krogh fikk heltestatus da han sikret norsk gull etter en nervepirrende stafett under VM i Lahti i 2017. Da ble han jaget av Ustjugov gjennom de finske skogene, men kom først i mål noen sekunder foran russeren.

les også Johaug svarer Alsgaard etter monsteretappen: - Nei, for noe fjås

Søndag var det tid for revansjeoppgjør og der viste Ustjugov styrke. Russeren lå 15 sekunder bak teten etter at de norske lagene rykket før veksling. Men bare i løpet av fire minutter hadde russeren slukt hele forspranget.

Han la seg i front på direkten og senere klarte både Ustjugov og Melnichenko å rykke fra for de to russiske lagene. Og da ble det meter tilbake til Krogh og de andre. Og de andre forsvant bak Ustjugov, som gikk på Russlands 2. lag.

Heidi Weng gikk Norge inn til seier tidligere på dagen på kvinnestafetten:

Stafetten ble sterkt preget av snøværet og det var en solid tetgruppe som gikk ut på tredje etappe.

Men det slo sprekker etter at Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe for Norges to lag satte inn høygiret mot slutten av etappen. Og da sprakk det opp. Begge de russiske lagene mistet mange sekunder og bare Sverige med Jens Burman fulgte. Men til slutt ble det likevel russisk dobbeltseier.

Publisert: 08.12.19 kl. 13:17

Mer om