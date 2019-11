STARTNEKT: Ingvild Flugstad Østberg blir ikke å se på startstreken på Beitostølen, det er allerede bestemt at hun heller ikke går verdenscupstarten i Finland neste helg. Her på vei ut fra møtet med pressen torsdag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Østberg sto over flere rulleskirenn i sommer: - Det henger jo sammen

BEITOSTØLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (29) sto over flere rulleskirenn i sommer. Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter at det har en sammenheng med startnekten på Beitostølen.

Nå nettopp

Østberg hadde eventyrlig suksess forrige sesong med sammenlagtseier i Tour de Ski og verdenscupen og seks VM-medaljer av seks mulige i Seefeld.

Torsdag ble det kjent at hun ikke har innfridd alle krav i helseattesten til skiforbundet, og at hun ikke får gå under de nasjonale åpningsrennene denne helgen.

les også Johaug om Østbergs startnekt: – Jeg synes synd på henne

– I år har hun valgt å gå offensivt ut. Hun er inne på det selv, hun er på en knivsegg. Det er lite som skal til før det bikker på feil side, sier Iversen.

– Det er flere rulleskirenn i sommer og høst Østberg ikke har gått, er det tilfeldig eller har det en sammenheng?

– Det er litt det samme, men det er litt spesielt ikke å få gå skirenn. Da hun sto over i sommer og høst var det litt mer valgfritt, i samråd. Jeg tror det har vært vanskeligere å få den samme villigheten fra hennes side når det er skirenn. Det henger jo sammen, svarer Iversen.

TV2 hevder at landslagsledelsen allerede i juni ga Østberg startnekt i rulleskirenn grunnet helsemessige årsaker.

MED TRENEREN: Ingvild Flugstad Østberg fikk en klem av landslagstrener Ole Morten Iversen etter møtet med pressen torsdag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Han er fryktelig lei seg på Østbergs vegne.

– Jeg vet hvor mye hun hadde gledet seg til dette. Jeg føler med henne, sier Ole Morten Iversen.

les også Østberg er den eneste som tør å trene med Therese Johaug over tid

Han mener det er umulig å si når Østberg er tilbake.

– Hva nå for hennes del? Hvor fort klarer du å komme tilbake og gå skirenn? sier Iversen til VG og har ingen svar på egne spørsmål.

DAMELANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen er lei seg på Ingvild Flugstad Østbergs vegne. Her på Beitostølen under mediedagen torsdag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Det som er klart er at det norske damelaget stiller til verdenscupstart i Finland neste helg uten sin nest beste distanseløper.

– Bekymring for at laget blir svekket er underordnet. Jeg ville hatt med Ingvild. På distansesiden bare to pallkandidater egentlig. Hun er en av dem, vi mister en opplagt pallkandidat, sier Iversen.

Må komme på plussiden

29-åringen fra Gjøvik brukte selv uttrykket at hun må «få kroppen på plussiden» da hun møtte mediene og fortalte om startnekten torsdag.

– Vi har et fantastisk støtteapparat og helseteam som noen ganger må være strenge. Men helsa trumfer alt og er det viktigste. Starten av sesongen blir derfor uten meg, sa Østberg da hun møtte pressen på Beitostølen i 1230-tiden torsdag.

Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole mener veien tilbake kan skje raskt, men for noen kan startnekt også bety at mye av sesongen spoleres.

– Det er veldig individuelt. Hvis utøveren og støtteapparatet jobber godt sammen og man klarer å jobbe med utfordringene med en gang, kan det gå forholdsvis raskt, avhengig av det totale bildet. For andre kan det ta hele sesongen, sier Jorunn Sundgot-Borgen og presiserer at hun uttaler seg generelt.

les også Kjæresten: Derfor har Ingvild Flugstad Østberg blitt så god

– Dersom det er mangel på energi, kan ett av symptomene være at kroppen ikke responderer på trening. Da tar det tid å hente seg inn for å prestere i toppen, beskriver professoren.

– Fantastisk åpenhet

Det er Olympiatoppen som har utarbeidet retningslinjene for helseattesten langrennsløperne forholder seg til. Helseattesten er også videreutviklet av Norges Skiforbund. Sundgot-Borgen berømmer helseteamet og legen til skiforbundet for å etterleve helsekravene, og synes Østberg har vært ærlig og åpen om det som har skjedd.

PROFESSOR: Jorunn Sundgot Borgen på sitt kontor i fjor. Hun hyller Ingvild Flugstad Østberg for åpenhet. Foto: Frode Hansen/VG

– Dette er det siste en utøver kan tenke seg at skjer. Så jeg føler med Ingvild. Men det er til utøverens beste at disse reglene er ment. Da er det helt fantastisk at hun har vært åpen om noe så personlig og sensitivt, sier idrettsprofessoren til VG.

les også Østbergs kjæreste la opp: – Det skulle ikke stå på økonomi

Jorunn Sundgot-Borgen sier følgende på generelt grunnlag hva som kan skje med utøvere med mangelfullt energiinntak:

– Når man får startnekt er en del kriterier ikke innfridd. Hvis utøveren ikke har fått i seg nok energi over tid, vil de vanligste tegnene på det – for jenter – være bortfall av menstruasjon, for lav fettprosent og noen vil også få redusert benmasse, altså tapt styrke i skjelettet, forklarer hun.

Publisert: 21.11.19 kl. 20:21

Mer om