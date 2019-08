HJERTESTANS: Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans mens han kjørte bil, men ble reddet av kjæresten og en forbipasserende syklist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fossli var testet for hjertefeil: – Umulig å finne alt

Sondre Turvoll Fossli (26) viste ingen symptomer på hjertefeil i skiforbundets årlige test før han tirsdag overlevde hjertestans.

Det forteller landslagslege Øystein Andersen til VG.

– Alle utøverne våre har en årlig legesjekk der EKG tilbys som en del av undersøkelsen. Der er det aller viktigste å finne ut om det har vært noen symptomer, og om det har vært noe familiehistorikk med hjerteproblemer. Med Sondre ble det ikke funnet noen risiko, sier Andersen.

Siden Ida Eide tragisk gikk bort i september i fjor har skiforbundet skrudd opp dialogen om hjerteproblematikk med sine utøvere. Likevel var det umulig å se Fosslis hjertestans komme.

– Utfordringen er at det ikke er en prøve som samler alt. I de undersøkelsene med Sondre ble det ikke funnet noen risiko for hjertestans, og det er en utfordring. Det er alltid en risiko. Det er umulig å finne alt, sier Andersen.

LAV TERSKEL: Andersen legger vekt på at alle utøverne på landslaget vet at terskelen er lav for å ta kontakt om de skulle oppleve symptomer på hjertefeil. Her hjelper landslagslegen Heidi Weng etter en sprint i januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Skaper slike hendelser frykt hos andre utøvere?

– Det er naturlig at man tenker seg om, det er det. Samtidig vet de veldig godt at det er lav terskel for å ta kontakt med oss, om det skulle være noe, sier han.

Heldigvis gikk det bra med Turvoll Fossli, etter forholdene. Han er på Oslo Universitetssykehus, der legene jobber med å finne ut årsakene til hjertestansen. Andersen bekrefter at de ikke har fått vite noe mer om hva som kan være grunnen, men understreker at han først og fremst er glad for at det gikk bra med 26-åringen.

– Jeg er bare utrolig glad for at det går bra med Sondre. Det var veldig dramatisk for oss, sier Andersen.

