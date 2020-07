UHELDIG: Ingvild Flugstad Østberg har igjen pådratt seg et tretthetsbrudd. Bildet er tatt under Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Nytt brudd for Ingvild Flugstad Østberg

Ingvild Flugstad Østberg (29) har pådratt seg et nytt brudd i foten.

Oppdatert nå nettopp

Dette kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Dette er selvfølgelig veldig kjedelig, og jeg skal gjøre det jeg kan for å komme meg gjennom dette. Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sier Østberg, som nå tar én dag av gangen for å komme tilbake og kjempe i sporet igjen.

Langrennslandslagets lege Øystein Andersen kommenterer bruddet slik:

– Ingvilds nye tretthetsbrudd i foten henger sammen med den krevende balansen mellom trening og restitusjonsfaktorer som ernæring, hvile og søvn. Vi vet at utøvere som i perioder ikke er tilstrekkelig fokusert eller påpasselig med denne balansen, er i risiko for stressfrakturer.

les også Østberg frykter nye skader: – Det har vært tøft psykisk

Det var tidlig i mars det ble kjent at Ingvild Flugstad Østberg måtte avbryte skivinteren etter at hun pådro seg et brudd i hælen.

Hun fortalte den gang at den utløsende faktoren var at hun skulle hoppe på et betonggulv, men innrømmet samtidig at det kunne ha sammenheng med belastning over tid:

– Ja, akkurat hoppet ned kan ha vært en utløsende faktor; at det var noe som lå der latent – uten at det har plaget meg. Langrenn er en veldig krevende idrett, og i enkelte perioder kan det være vanskelig å finne balanse mellom energi inn og energi ut, sa hun den gang.

les også Blinkfestivalen: Ikke lov å henge på Johaug

I slutten av juni fortalte hun i et intervju med VG at hun har fått hjelp av mentaltrener Brit Tajet-Foxell:

– Det er en mental påkjenning, like mye som en fysisk påkjenning, sa Østberg og fortsatte:

– Det er en skade. Jeg vet ikke akkurat hvilken dag jeg er klar og bare kan kjøre på. Det tar tid. Det er en stund til jeg kan være på normal belastning.

Ingvild Flugstad Østberg fikk en skjev start på sist vinter i og med at hun ikke innfridde kravene til helseattesten. Hun måtte stå over åpningen på Beitostølen og gikk glipp av verdenscuprennene før jul.

Men Østberg kom sterkt tilbake under Tour de Ski, der hun ble nummer tre.

Publisert: 26.07.20 kl. 18:10 Oppdatert: 26.07.20 kl. 18:28

Mer om Vintersport Langrenn

Fra andre aviser