Golberg vant i Falun: Norsk løper flau over egen oppførsel

Sprinten ble preget av knall og fall da Pål Golberg vant foran Erik Valnes. Eirik Brandsdal var flau etter at han ødela sprinten for sin franske konkurrent.

– Jeg følte meg bra. Jeg hadde en tøff semifinale og forventet en tøff finale. Taktisk var det ganske enkelt. Bare å følge Bolsjunov, sier Golberg etter seieren i intervjuet med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Og nettopp russiske Aleksandr Bolsjunov gikk voldsomt underveis i finalen, men da sluttspurten skulle avgjøres var Erik Valnes i perfekt posisjon i kampen mot russeren. Og plutselig var det også dobbelt norsk inne på stadion da Pål Golberg forserte fremover i voldsom fart. Og på oppløpet var Pål Golberg best, akkurat som under NM-tremilen sist helg.

Dermed tok han sin første verdenscupseier siden november 2016.

– For en periode han er inne i Golberg. Vinner en tremil i klassisk og vinner sprint helgen etter, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om vinneren.

Golberg hadde et marerittår før fjorårssesongen da han fikk både vannkopper og kyssesyke. Men denne sesongen har vært meget sterk for løperen fra Gol. Han hadde to 2. plasser fra sprintene i verdenscupen tidligere i sesongen. Nå gikk han hele veien til topps.

Bolsjunov var meget sterk underveis på sprinten, før han måtte gi tapt i finalen. Russeren lå 335 poeng foran Klæbo før rennhelgen i Falun. Til slutt tok han 60 nye poeng på Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupsammendraget.

Johannes Høsflot Klæbo er hjemme i Trondheim denne helgen med en skade i hånden etter å ha bommet på en «bokse-automat» i hjembyen:

Sprinten i Falun ble forøvrig en svært ustø affære gjennom store deler av løypene, da verdenseliten skulle gjøre opp i finalerundene. Det gjaldt både i kvinneklassen og herreklassen som stadig var kaotiske.

Noen gikk ned for telling bare meter før målstreken, som Fredrik Riseth. Andre som Oscar Svensson måtte gi tapt i starten av oppløpet på hjemmebane. Andre ble felt før spurten startet, enkelte også av egne feil. Andre etter tette dueller.

Eirik Brandsdal røk ut i kvartfinalen etter at han senket franske Valentin Chauvin på bortre langside på stadion og ble plassert på sisteplass.

Bransdal forstod godt franskmannen frustrasjon.

– Jeg er flau over den manøveren der. Den var dårlig. Det var litt desperasjon og kamp om sporet. Han er nok litt før meg inn i sporet. Jeg har mye større fart, sier Brandsdal til NRK etter at han måtte se på de andre gjøre opp om seieren da han selv røk rett ut og ikke slapp unna juryens dom.

Brandsdal tok ekstrem selvkritikk etterpå. Det ble kamp mellom de to om ett spor, noe som gjorde at Chauvin falt. Brandsdal følte skyld.

– Det var ikke bra, sier Brandsdal.

