LADER OPP: Martin Johnsrud Sundby trener før helgens renn i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby

FIS-topp slår tilbake mot Sundby-kritikk: – Må se realitetene

HOLMENKOLLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby kom med kraftig kritikk av FIS og renndirektøren Pierre Mignerey. Nå slår renndirektøren tilbake.

Nå nettopp

– Jeg tror ikke at langrenn vil dø eller at vi har enorme problemer. Men vi må se realitetene noen ganger, sier FIS-direktør Pierre Mignerey til VG på Holmenkollen Park Hotel fredag formiddag.

Tidligere på dagen ble Martin Johnsrud Sundbys kritikk rettet mot FIS og renndirektøren Pierre Mignery publisert i et intervju med Nettavisen før rennhelgen i Holmenkollen. Der mente Sundby blant annet at FIS-lederen snakker ned langrennssporten.

– Jeg mener at vi har en rennleder i FIS som hver gang han uttaler seg til mediene uttaler seg negativt eller med skepsis, eller med bekymring, eller med en form for «bad wording» av idretten han representerer. Det skaper igjen overskrifter, sa Sundby til Nettavisen og også påpekte at FIS legger opp til et dørgende kjedelig rennprogram med sprinter og 15-kilometere. Sundby er redd for at langrenn fjerner seg fra sin identitet.

Renndirektør Mignerey skrev i en e-post til Nettavisen at han mente det var lite konstruktivt å kommentere kritikken fra Sundby. Da han møter VG fredag formiddag svarer han imidlertid.

RENNDIREKTØR: Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

Franske Mignerey, som har vært renndirektør for langrenn i FIS siden 2012, mener at angrep på ham personlig ikke er interessant, men slår tilbake mot innholdet i kritikken.

– Når han snakker om lederskapet i FIS så tror jeg ikke han forstår helt hvordan systemet er bygd opp. Men jeg er klar til å diskutere med ham når som helst, sier Mignerey.

– Jeg tror ikke det hjelper å gå ut i media at FIS-lederne er for gamle og må skiftes ut. Ja, kanskje. Men det for å være ærlig er dette et mindre problem for langrenn, sier den franske renndirektøren i FIS dagen før Holmenkollen-rennene skal gå for tomme tribuner på grunn av smittefaren til corona-viruset.

Han mener han selv ikke snakker negativt om sporten, men at man må se realiteten i øynene noen ganger. Ifølge Mignerey er den at man i noen nasjoner må kjempe for at langrenn kan fortsette å være konkurransedyktig på toppnivå.

– Jeg mener det ikke er å snakke negativt å si at det er problem i Frankrike, Slovenia eller Tyskland. Det må vi jobbe med. Hvis vi bare gjemmer oss og ikke tenker over dette er jeg er redd sporten kommer i trøbbel. Men for øyeblikket dør vi ikke noen steder. Vi ser også positive trender i junior-VM, sier Mignerey til VG.

Tidligere denne uken gjorde Mignerey det i VG klart at femmilen i Holmenkollen må vurderes i årene fremover og kan være en saga blott i fremtiden. Årsaken er lav deltagelse fra andre nasjoner. Dette skapte norske reaksjoner.

Samtidig reagerer han selv på flere utøveres skarpe reaksjoner som har kommet under sesongen. Blant annet var en rekke utøvere kritiske til Tour de Ski avslutningen, som ble karakterisert som en farlig løype. Det gjorde blant annet Pål Golberg forbannet.

– Jeg vil si at at det også er en overraskelse for meg noen ganger å se hva utøvere uttrykker om ting i sporten, I Tour de Ski er det nesten hver dag en diskusjon om løypa er farlig eller ikke og det burde være fellestart eller ikke, sier Mignerey.

Publisert: 06.03.20 kl. 21:05

