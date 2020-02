Johaug vant sprinten da det ble trippel norsk seier

ÅRE/OSLO (VG) Therese Johaug (31) knuste alle i sprintfinalen, og vant foran Heidi Weng (28) og Astrid Uhrenhold Jacobsen.

Oppdatert nå nettopp

– Det var et vilt løp, men som du vet elsker jeg motbakker. I dag var det min dag, og det betyr enormt mye for meg å stå på toppen av podiet, sa Johaug da hun ble intervjuet av FIS etter seieren.

Dermed tok Johaug sin aller første sprintseier i verdenscupen. Hun var helt overlegen da sprintløypa gikk over i deler av slalåmbakken i Åre, og knuste konkurrentene i motbakken.

– Jeg vet ikke riktig om det kan kalles et sprintrenn, men for meg betyr det enormt mye. Det har vært en lang vei, og jeg vet at det ikke er en sprintløype vi går i, men det kalles et sprintløp. Jeg er veldig, veldig fornøyd med prestasjonen min i dag, og at jeg klarte å beholde roen til tross for at jeg er sist ut, oppsummerte Johaug til NRK.

VG oppdaterer artikkelen.

VG Live: Slik var utviklingen i sprintrennet

– Jeg gikk veldig rotete i kvartfinalen, og var veldig misfornøyd med hvordan jeg løste ting der. Jeg var veldig skjerpet i semifinalen og finalen, og visste at jeg måtte holde roen og ikke bruke for mye krefter i den første bakken, la Johaug til.

Weng var 1,73 sekunder bak, mens Jacobsen tok tredjeplassen med to og et halvt sekund opp til Johaug. Jonna Sundling (Sverige), Nadine Fähndrich (Sveits) og Linn Svahn ble nummer fire, fem og seks.

De fire neste i Tour-sammendraget før tirsdagens sprint i Åre, Ingvild Flugstad Østberg, Ebba Andersson, Anamarija Lampic og Krista Pärmäkoski, ble alle slått ut i kvartfinale og tapte ytterligere terreng.

Publisert: 18.02.20 kl. 17:46 Oppdatert: 18.02.20 kl. 18:04

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser