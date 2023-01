KONTROVERSIELL: Langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov la ut bilder og videoer av seg selv på Instagram i en drakt fra Sovjetunionen.

Bolsjunov reagerer på drakt-slakt: − Det er latterlig

Idrettspresident Berit Kjøll var blant dem som reagerte på Aleksandr Bolsjunovs (26) påfunn for nesten ett år siden. Nå slår russeren tilbake i et intervju med NRK.

Det var i fjor vinter at den russiske langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov la ut et bilde av seg selv i skidrakten til Sovjetunionen. Dette ble av flere tolket som en støtte til Vladimir Putins krig mot Ukraina.

I VG omtalte idrettspresident Berit Kjøll handlingen som «usmakelig».

– Han tar tydelig stilling. Det er en slags krigserklæring fra hans side. Han viser helt tydelig støtte til krigen. Han viker ingen tomme, sa Russland-kjenner og forfatter Erika Fatland til VG.

UTESTENGT: Aleksandr Bolsjuvnov tok fem OL-medaljer i Beijing 2022. Kort tid etter ble russerne utestengt fra skisporten.

NRK har gjort et stort intervju med Aleksandr Bolsjunov i forkant av VM i Planica. Der blir russeren konfrontert med VGs sak nesten for ett år siden.

– Det er latterlig. Vi kom til rennet i Demino, hvor det er et fantastisk skimuseum. Det er mange ski, støvler og gammeldagse skidrakter. Antrekk og skidrakter som er brukt av gamle mestere. Jeg spurte: «Kan jeg prøve?». Jeg fikk tillatelse, kledde på meg uniformen og ble veldig overrasket over at materialet var av høyeste kvalitet. Arrangøren tilbød meg å bruke den under hele løpet. Jeg ville ikke det, men gikk et par runder rundt museet. Det var kult å gå i den drakten og føle seg som en skiløper fra en annen tid, ta bilder og filmen en kort video, sier Bolsjunov til NRK.

Bolsjunov slettet senere innlegget.

– Jeg forstår ikke hvor negativiteten kommer fra i det hele tatt. Det er derfor folk ser etter feil i alt og tolker det i verste mening. Hvordan kunne bildene mine bli assosiert med politikk i det hele tatt? spør russeren.

Russland har i nesten ett år vært utestengt av det internasjonale skiforbundet (FIS) og den internasjonale olympiske komité. IOC hevdet imidlertid i en uttalelse denne uken at «det store flertallet» ønsker at Russland skal få lov til å returnere til internasjonale konkurranser under nøytralt flagg.

– Russland fortsetter sin angrepskrig i Ukraina. Det er derfor ingenting i situasjonen som tilsier at IOC eller særidrettene skal åpne mer opp for deltakelse nå. Her er jeg enig i det tydelige standpunktet som norsk idrett kom med i går (onsdag), det er uakseptabelt å åpne opp for russisk idrettsdeltakelse internasjonalt nå, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

Russlands fravær har gjort at Norge har dominert på herrresiden i langrenn. I Tour de Ski vant Johannes Høsflot Klæbo seks av syv etapper.

– Det gir ikke seieren hans mindre verdi, men med vår deltakelse ville det blitt mer interessant for samtlige, inkludert for ham. Jeg er sikker på at vi ville ha gitt ham en kamp både på de individuelle distansene og i sammendraget. Han trengte ikke engang å jobbe hardt. Men ingen klager – han gjorde det som krevdes av ham, sier Bolsjunov til NRK.