17. MAI-TOG? Fem nordmenn, samt russeren Aleksandr Bolsjunov og briten Andrew Musgrave på 30 km i VM i Oberstdorf. Nordmennene er Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe og Hans Christer Holund. Foto: Lise Åserud, NTB

Langrenn ser ut som et 17. mai-tog – hva med fremtiden?

I etterkant av «Norway Open» i langrenn i Oberstdorf har det rast en debatt om langrennssportens fremtid i en tid med dalende barnerekruttering og norsk totaldominans internasjonalt.

EBBE HARTZ er tidligere OL- og VM-deltager for Danmark. 20 års erfaring som trener for unge skiløpere, inkludert flere som nå er på landslag i Norge. Bosatt i Norge siden 1988.

Legenden Bjørn Dæhlie (VG 30. mars) åpnet med å foreslå at klassisk fjernes fra rennprogrammet, og siden har norske mediene (f.eks. VG 4. april) flokket seg om norske langrennsstjerner for å belyse saken «ovenfra», uten å reflektere over at de som nyter de største fordeler av dagens system neppe er de som er mest innovative med hensyn til endring av systemet.

Som langrennsgal norskboende danske med mange plasseringer i den siste halvdel av VM og OL, samt 20 års erfaring som trener for norske skiunger, kan jeg kanskje belyse saken «nedenfra»?

Nesten alle «stjerner» og sofaskiløpere reiser bust over Bjørns forslag om å fjerne klassisk fra programmet.

Klassisk går nok uansett en anstrengt fremtid i møte, særlig fordi unger helst leker på skøyteski, men personlig ønsker jeg å holde på klassisk både fordi jeg er glad i begge stilartene, men også fordi at grendelingen nettopp byr på en mulighet for mindre nasjoner som allerede har begynt å spesialisere seg i skøyting.

BEKYMRET: Ebbe Hartz mener langrennssporten må ta grep.

Likevel, at langrenn trenger fornyelse er opplagt.

Da jeg gikk renn var det langt flere nasjoner med både i bredde og toppen av sporten, og det var et internasjonalt medietrykk hvor for eksempel dansk fjernsyn viste hele VM direkte.

Nærmest all utvikling i sporten de siste årene har handlet om å styrke fordelene til de nasjoner som allerede dominerer.

«Survival of the fittest» hører jeg ofte. Ja vel, men da er langrenn snart ikke lengre en internasjonal sport, og det tjener ingen.

Dersom man vil snu denne utviklingen er det enkle grep som kan tas, men det handler om å gi fra seg systematiske fordeler på nasjonalt og/eller individuelt plan.

Ingen ber det norske landslaget om å «gå på fylla to ganger i uken», slik landslagstrener Nossum antagelig humoristisk foreslår (Aftenposten 13. mars), men det er mulig å begrense lagets utenomsportslige fordeler.

Jeg tenker at det er flere veier til mangfold og rekruttering i sporten, særlig:

1) Langrenn er en høyteknologisk sport, hvor det legges mye tid og penger i glid, ganske enkelt fordi renn kan vinnes og ikke minst tapes i smøreboden. Da jeg gikk, sa vi litt humoristisk «Jeg hadde ikke vunnet mesterskap om jeg hadde gått på Bjørns ski, men han hadde heller ikke vunnet på mine!»

Marit Bjørgen (VG 30. mars) foreslår at homogenisering av skiene vil bidra gunstig til mangfold i toppen. Det er mange måter å gjøre dette på: En enkel løsning er at alle ski slipes sentralt før store renn og at lik glider legges på maskinelt og sentralt før hvert renn. Dette er løsninger som er enkle og kontrollerbare, som løser fluor-utfordringene, som skaper likhet i sporet, og som ikke minst dramatisk senker behovet for enorme støtteapparat som kun få nasjoner har råd til.

OL-FEST: Ebbe Hartz i aksjon på tremila under OL på Lillehammer i 1994. Han ble nummer 66. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Klart at det medfører at Norge vil gi fra seg en pengebasert fordel, men ønsker «vi» ikke først og fremst å vinne ved innsats i sporet? Videre kan det både i VM og barneskirenn lages grenser for hvor mange par ski det er lov å ta med. Dette kontrolleres enkelt ved skimerking!

2) Fellesstart er en stor utfordring for sportens mangfold, popularitet, og derved rekruttering, av flere årsaker:

a) Det er drøvtyggende kjedelig å se på en 5-mil som avgjøres på de siste 50 metrene, eller en 3-mil som er avgjort kort tid etter start. Med fellesstart har vi mistet den fengende dynamikk i løpets utvikling som f.eks. Bjørns duell med Niklas Jonsson på 5-mila i Nagano, eller da Trude Dybendahl jaktet på Di Centa, med Välbe forgjeves glefsende bak, i Val di Fiemme.

b) Fellesstarter favoriserer store nasjoner pga. lagfordeler i sporet, og hindrer derved mangfold.

c) Fellesstartens natur er at bare de første får mediefokus. Tidligere ble langrenn bygget opp som en bolero, hvor stadig bedre løpere fikk presentert seg, mens vi ventet på «Dovregubbene». I dag ser langrenn ut som et 17. mai-tog. Når bare få nasjoner får TV fokus så forsvinner mindre nasjoner, ikke minst fordi sponsormuligheter tas fra disse.

d) Vinnerresepten i fellesstarten er (ofte) å ligge bak lengst mulig og la andre gjøre jobben med å bryte luftmotstanden, for så at rushe forbi rett før medaljer og hyllest fordeles. Fremmer dette rekruttering og mangfold?

e) Med fellesstarter i korte stadion-nære runder må deltagere fra mindre nasjoner først gå kvalifiseringsrenn for å få starte, og kan siden bli plukket ut av rennet om man blir tatt igjen med en (kort) runde. I OL’ 98 insisterte Bjørn Dæhlie på å vente med vinner-seremoni til at Boit fra Kenya var i mål. Langt mer sjarmerende enn i dag hvor løpere fra svakere nasjoner nektes start, eller å få gå helt til mål. Ikke rart at sportens mangfold minskes.

3) Stadig mer kuperte løypeprofiler er en direkte konsekvens av fellesstart, da det ellers er umulig å rykke fra dem som ligger i dragsuget. Disse berg- og dalbaner sprer seg nedover i sporten slik selv ungdomsskirenn arrangeres i worldcup-løyper. Dette er ikke bare ødeleggende for skigleden. De stadig brattere bakkene har også svært uheldige effekter med overdreven slanking både på topp- og ungdomsnivå. Det er en grunn til at det ikke lengre er noen Juha Mieto i sporten, så dagens løypeprofiler er både drepende for mangfold og rekruttering.

4) Ansvar og inntekter av TV-dekningen av langrenn tilfaller vertsnasjonen. Man trenger bare å se til skiskyting for å finne et sentralisert kvalitetssystem som fungerer.

5) Langrenn trenger snø. Både Norge og andre nasjoner trenger små lokale løype- og skilekanlegg med snøkanoner. Der disse finnes, trives barn og toppløpere om hverandre og rekrutteringen blomster. På samme måter som det ikke regner håndballhaller, så snør det ikke løyper lenger. Dette handler like mye om folkehelse som toppidrett, i Norge og internasjonalt.

Kort sagt: Det er ikke vanskelig å skape rekruttering og mangfold i langrenn, men det forutsetter at de som dominerer dagens sport må gi fra seg noen av deres systematiske fordeler.