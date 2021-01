TOUR-TRIUMF: Aleksandr Bolsjunov. Foto: Alessandro Trovati / AP

Russerne feirer Tour-seieren: − Han hadde slått Klæbo med ett minutt

Aleksandr Bolsjunov (24) knuste konkurrentene i Tour de Ski. Nå diskuterer russerne om han hadde gjort det også med nordmennene på startstreken.

Han vant med historisk stor margin, tre minutter, 23 sekunder og 9 tideler ned til franskmannen Maurice Manificat.

Tidligere toppløper Aleksej Petukhov tror ikke det hadde betydd noe om Norge hadde deltatt i Tour de Ski:

– Vi kan si at Bolsjunov har blitt sterkere denne sesongen, selv om nordmennene ikke var med. Jeg tror at nordmennene ville ha gitt ham konkurranse, men de ville ikke ha klart å slå ham. Sasja (Bolsjunov) hadde uansett vært førstemann, men han hadde ikke vunnet med tre minutter - men han hadde slått Klæbo med omtrent ett minutt, sier Petukhov ifølge R-sport.

– Jeg er sikker på at hans fremgang ikke vil stoppe der. Jeg tror han kommer til å være på topp i fem år. Fordi han utvikler seg hvert år.

Julia Tsjepalova, en annen tidligere langrennsstjerne, sier det slik ifølge den russiskspråklige utgaven av RT, gjengitt av sports.ru:

– Det er synd ikke nordmennene var med. Da hadde vi kommet til å bli vitne til en spennende kamp. Etter mitt syn er Bolsjunov på nordmennenes nivå. De holder et veldig høyt nivå, men det hadde kommet til å bli en likeverdig kamp om seieren, tror Julia Tsjepalova.

Aleksandr Zavjalov, mannen som var i den berømte «stav-duellen» med Oddvar Brå i VM 1982, har også uttalt seg til RT:

– Kan Bolsjunov kalles skikongen? Akkurat nå er han verdensledende med stor margin.

Zavjalov er heller ikke overbevist om at det er en fordel for nordmennene at de ikke er med i disse rennene før VM senere i vinter.

– Jeg tror ikke Aleksandr vil ha noen problemer i VM. Det er langt fram selvfølgelig at nordmennene vil ha en fordel av at de har hvilt mer før VM. På ski er ikke dette alltid gunstig. I konkurranseperioden er det viktig å holde musklene i gang. Det er vanskelig å tilbringe hele sesongen i samme modus som forberedelsene på sommeren og høsten. Men jeg er sikker på at nordmennene konkurrerer seg imellom for å unngå det, sier Aleksandr Zavjalov ifølge den russiske utgaven av RT.

Det samme mener Petukhov:

– Nordmennene har vært savnet. Jeg vil at nordmennene skal delta og bidra til underholdning og spenning.

Skipresident Jelena Välbe uttalte til VG før Tour de Ski at hun syntes det var «respektløst» av Norge å droppe Touren. Etter Bolsjunovs seier sier hun ifølge R-sport:

– Det er forståelig at han er sliten. Sasja (Bolsjunov) er kraftig, og det er tøffere for ham enn for andre å bestige monsterbakken. Derfor har han nok en gang vist seg som en helt, mener Välbe.

Aleksandr Bolsjunov selv er klar på at han fulgte med på hva som skjedde på Lygna i helgen, og han gleder seg til å møte nordmennene.

– Nå må vi hvile og forberede oss til VM. Så vidt jeg forstår planlegger det norske laget å gjøre en god figur der. Det må vi gjøre alt for å stoppe dem i å gjøre, sier han til Matj TV, gjengitt av sports.ru.

Hans trener Jurij Borodavko reagerer slik da han blir spurt av R-sport om Bolsjunovs seier er mindreverdig fordi Norge ikke deltok.

– Nordmennene står stille og røyker nervøst på sidelinjen. Ingen er i tvil om at dette var verdige konkurranser, svarer Borodavko.