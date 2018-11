MISTET SØSTEREN: Mari Eide har pratet ut om sorgen etter søster Idas bortgang i et intervju med Aftenposten. Her fotografert i våres. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Mari Eide snakker ut om sorgen etter søsterens død: – Halve meg er borte

LANGRENN 2018-11-12T15:31:17Z

Langrennsutøver Mari Eide (28) mistet søsteren Ida (30) brått i september. I et intervju med Aftenposten forteller Mari Eide om sjokket.

Publisert: 12.11.18 16:31 Oppdatert: 12.11.18 17:25

– Halve meg er borte, men jeg forstår at det bare er jeg som kan gjøre meg lykkelig igjen, sier Mari Eide til avisen .

Mandag 3. september bekreftet familien i en pressemelding at storesøsteren til landslagsutøveren var død. To dager tidligere fikk Ida Eide hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim.

Samtidig var Mari Eide på høydesamling med landslaget i Italia. Til Aftenposten forteller Mari Eide at hun står i dusjen da faren ringer med beskjeden om at Ida er i kunstig koma og hjertet er i gang.

Innbillinger

Mari skjønner ikke alvoret umiddelbart og går til middag med laget.

Alvoret innser Mari først da kjæresten Anders Gløersen ringer senere på kvelden. Søndag morgen drar hun hjemover til Norge.

På veien får hun støtte av landslagslege Øystein Andersen og herreløperen Martin Johnsrud Sundby, som er blitt syk og også skal hjem.

Mari Eide drar deretter til sykehuset hvor søsteren ligger død.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger i løpet av den natten jeg tenkte at hun klemte hånden min. Jeg snakket til henne. Jeg innbilte meg at hun hørte meg. Da jeg satt der og gråt, rant det fra øynene hennes også. Jo lenger jeg satt der, skjønte jeg at det var innbilning, sier Mari Eide.

Hun stiller ikke til sesongstart på hjemmebane i Beitostølen til helgen.

Kjent i skimiljøet

Ida Eide var lenge en lovende skiløper selv.

Hun var også kjæresten til komiker Nils Ingar Aadne og god venninne med skiløperne Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

Aftenposten skriver også at Ida Eide ble organdonor. Det hadde hun fortalt familien om tidligere. Det har gitt seks personer nye organer. Det har også blitt opprettet et minnefond etter Ida Eide.