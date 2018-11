Therese Johaug var hoppende glad etter seieren i comebacket. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug er blitt voksen

2018-11-16

BEITOSTØLEN (VG) Etter den sure svie kommer den skikkelig søte kløe. Therese Johaug har lykkes med en kamp som handler om mye mer enn å være best på ski.

16.11.18

Så kom endelig øyeblikket.

Mer enn 900 dager etter at Johaug forrige gang deltok i en organisert konkurranse, er hun tilbake i sirkuset hun har savnet så sårt.

Her på Beitostølen er comebacket blitt akkurat som antatt, og det på flere plan. Therese Johaug gikk ut klokken 11.11, med startnummer 52 på brystet, og etterlot aldri noen tvil om at hun er tilbake med et brak.

Og etter at seieren var sikret i sesongåpning, kunne tiden med alle de vonde følelsene erstattes av de reneste gledes-emosjoner.

Den opplevelsen er henne vel unt.

Ikledd oransje jakke og pannebånd har Therese Johaug fortalt om hvor stolt hun er over å ha stått gjennom stormen, om hvor mye dette betyr for mamma og pappa og om hvor forberedt hun er på at mottagelsen i Finland kan bli en annen enn 17. maistemningen i Valdres.

I tillegg til den sportslige prestasjonen det er å være så sterk etter to år ute, har Therese Johaug vært gjennom en interessant reise også ellers.

Den handler rett og slett om å bli voksen.

Der hun høsten 2016 fremstod naiv, umoden og uvitende om elementære krav dopingreglementet stiller til utøverne, virker hun nå trygg, reflektert og erkjennende om ansvaret hun har.

Slik sett er det faktisk interessant at hovedpersonen selv har en mer forsonet og fornuftig innstilling til straffen hun fikk, enn det som kan sies om landslagsssjef Vidar Løfshus .

Han kom torsdag kveld med enda en klagerunde om dommen, selv om den juridisk sett er greit innenfor det påregnelige med dagens regelverk.

Her er det nemlig viktig å ha tungen rett i munnen og bevare to tanker i hodet samtidig.

Dette er dagen da Therese Johaug fortjener alle lovord hun kan få.

Men det at hun er tilbake på pallen igjen, forandrer selvsagt ikke fakta rundt det som har vært.

Det er derfor et parodisk retorisk bomskudd når en av korpsets mest rutinerte kommentatorer, som selv har kroniske problemer med å finne den faglige avstandsregulatoreren til skimiljøet, bruker hennes retur som ammunisjon mot de siste årenes kritiske journalistikk.

Dessverre bidrar slikt til å nøre oppunder den faktaresistensen som har preget deler av det norske ordskiftet.

Egentlig er hele Johaug-saken ganske så enkel, både da og nå.

Hun fikk et stoff i kroppen som ikke skulle være der, gjorde ikke det som kreves for å hindre at så kunne skje, og ble derfor utestengt i en periode. Nå som den perioden er over, er det bare å glede seg over å gå styggfort på ski igjen,

Case closed. Og gratulerer med seieren!