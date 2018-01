OL-NEI: Petter Northug har hatt en tung sesong og blir ikke tatt ut til OL. Foto: Delebekk, Bjørn S.

TV 2: Petter Northug ikke til OL

Publisert: 23.01.18 17:15

LANGRENN 2018-01-23T16:15:32Z

Ifølge TV 2 får ikke Petter Northug (32) plass i OL-troppen.

Northug har hatt en blytung sesong og har ikke klart OL-kravene. Men landslagssjef Vidar Løfshus fortalte VG sist uke at det ikke var uaktuelt å ta ut Petter Northug på «skjønn» som en tolvte mann i troppen som kommer til å fungere som reserve.

Tirsdag ettermiddag skriver TV 2 at det ikke kommer til å skje.

– Uttaket kommer i morgen, kommenterer Løfshus til VG.

Olympiatoppen vil annonsere flere løpere som har fått OL-plass onsdag.

– Hvis Petter ikke er tatt ut, er det rett og rimelig. Har har slitt mye med sykdom og det er ikke overraskende, sier Ole Morten Iversen, svensk landslagstrener i langrenn, til VG.

Sprinttrener Arild Monsen sa til VG i helgen at Northug ikke kom til å få gå OL-sprinten.

– Northug er ikke inne blant de fire som går sprint i OL. Det er han ikke. I diskusjonen om han skal i troppen eller ikke, har jeg ikke noe svar på det her jeg står, fortalte Monsen.

Søndag kveld la Petter Northug ut et nytt stikk mot landslagssjef Løfshus og Tor Arne Hetland:

Petter Northugs far, John , sa tidligere i januar at han tror sønnen ga opp OL-håpet da han ble vraket til Tour de Ski. 32-åringen fra Mosvik har en 17. plass fra 15 kilometer 24. november som sin beste prestasjon denne vinteren. Han trøblet med sykdom til sesongstarten på Beitostølen, ble syk før NM og kunne ikke gå i Planica grunnet parainfluensa .

Disse syv langrennsherrene er foreløpig offisielt tatt ut til OL i Pyeongchang:

Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

Emil Iversen og Eirik Brandsdal sikret nok sin plass i helgen. Det gjorde også Pål Golberg, mens Sondre Turvoll Fossli kommer til å bli reserve . Norge har totalt 20 langrennsplasser i OL, fordelt på herrene og kvinnene.

Northug har vunnet to OL-gull og 13 VM-gull, men det begynner å bli nesten to år siden han vant et internasjonalt renn.

