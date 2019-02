PÅSKEFØRE: Martin Johnsrud Sundby og landslagstrener Eirik Myhr Nossum ute i VM-løypene i Seefeld tirsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Frykter stekende sol skal gi skitrøbbel i VM

SEEFELD (VG) På grunn av superværet og varmen som er ventet i Seefeld, er det norske landslaget forberedt på problemføre under VM.

Publisert: 19.02.19 11:58







Det forteller landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

– Det blir veldig spennende. Det var noe vi snakket om før vi kom hit, sier Løfshus.

SKI-VM: Se VM-programmet og få siste nytt her

Landslagssjefen er på vei ut på skitesting to dager før VM starter med sprinten torsdag.

Det er påskevær i VM-byen på rundt 1200 meters høyde. Og VM-været er spådd å bli svært varmt under solen i alpene.

les også Heidi Weng om nedturen foran VM: – Kanskje det dummeste jeg har gjort

Samtidig er snøen av finkornet type, mens solen begynner å bake i solhellingene. Variasjonen mellom tørr snø i skyggen og våtere snø i solhellingene vil skape hodebry.

– Utfordringen er den gule dingsen på himmelen. Det er solen. Det er klart at snøen blir solpåvirket. Noen partier ligger i sola hele dagen før det kommer skygge og fryser på igjen. Så det blir vekslende føre rundt hele løypa, sier Knut Nystad til VG.

Her kan du se hvordan sprintkometen Kristine Stavås Skistad har forberedt seg til VM:

Den tidligere smøresjefen for det norske smøreteamet, Knut Nystad, er nå på plass i Seefeld som prosjektleder for Olympiatoppens skiprosjekt frem mot OL i Beijing i 2022.

– De skal gå en kombinasjon av blå og rød løype, og da blir det én gang i solsiden og én gang i skyggesiden. Det er om å gjøre å få best gjennomsnittlige ski og så er det om å gjøre å velge hvor man skal avgjøre løpet. Da må man kanskje ha fokus på avslutningen her og det betyr at man kan man kanskje ikke har like gode ski ute i løypa, sier Nystad, som bekrefter at det gjelder både feste og glid på skiene.

Nystad fikk selv oppleve hvor problematisk det kan være å være ansvarlig for norske ski under OL i Sotsji i 2014. Da gjorde også høye temperaturer at det norske smøreteamet fikk store problemer, noe som blant annet resulterte i at Norge havnet utenfor pallen både på kvinne- og herrestafetten etter å ha hatt håpløse ski.

PODCAST: Her tar Norge gull - hør siste rapport fra Seefeld

– Det som er likt med Sotsji er at det er finkornet snø her. Men der var vi mye lenger sør, så det ble en helt annen solpåvirkning enn her. Der var det skikkelig bløtt og jeg tror vi målte opp i 18–19 grader forskjell på snøen i temperatur. Her får man ikke så ekstreme forskjeller. Men likevel kan det bli utfordrende nok, sier Nystad.

Over helgen er det meldt helt opp i 17 grader nede i Innsbruck to mil unna og Nystad er forberedt på at den varmen også vil trekke oppover mot fjellet.

– Det kan bli utfordrende, men heldigvis er det likt for alle. Vi får håpe at de norske treffer med en gang. Det handler om å komme på rett spor. Så får vi satse på at det blir bra, sier Nystad.