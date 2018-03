FAMILIEBEDRIFT: Johannes Høsflot Klæbo hadde med seg pappa Haakon og lillebror Ola (i midten med videokamera) da han deltok i Kulåsparken i Sarpsborg tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo lar pappa styre pengene: – Takknemlig for at han gidder

Publisert: 21.03.18 07:26

SARPSBORG (VG) Gullkalven Johannes Høsflot Klæbo (21) har lagt et vanvittig langrennsår bak seg. Han har bare to krav for neste sesong: At morfar fortsetter som trener – og at pappa styrer butikken.

Selv om Klæbo kommer til å tjene et hyggelig antall millioner denne vinteren – så har han og faren valgt å være forsiktige. De har noe noen få, men langsiktige sponsoravtaler.

Nå skal de ut og hente to-tre sponsorer til. Klæbo spøker med at han får 500 kroner i ukepenger fra pappa.

– Det er pappa som styrer. 500 kroner kanskje litt fleip, men det handler om å være litt smart.

– Men nå kan du tjene mye penger?

– Ja, selvfølgelig er det muligheter for det. Vi må sette oss ned og legge en plan for hva vi skal være med på i den neste perioden, sier Klæbo, som var forkjølet og ble utslått i kvartfinalen i Kulåssprinten.

– Jeg tror pappa har en god plan for det som kommer. Jeg er utrolig takknemlig for at han gidder å gjøre den jobben for meg.

– Spennende forespørsler

Haakon Klæbo sier det er viktig ikke å gi sønnen for mange forpliktelser.

– Vi kan ikke ha for mange forpliktelser. Vi må finne sponsorer som gir oss muligheter til det. Det er utfordringen for oss. Johannes får jo så mange spennende forespørsler.

Johannes Høsflot Klæbo vet at pappa sier mye nei.

– Jeg kjenner ikke til halvparten av det vi får spørsmål om en gang. Jeg tror det må være sånn. Jeg har det som plommen i egget når han styrer den delen og morfar hjelper meg med treningen.

Bor på gutterommet

– Skal du fortsatt bo på gutterommet?

– Ja, det fungerer bra. Jeg synes det er greit å bo i kjelleren. Jeg trives godt der.

– Og så har du mamma til å vaske klær?

– Ja, det er kjekt. Det handler om å gjøre hverdagen enklest mulig. Det er greiest når jeg bor hjemme.

– Hvordan skal du plassere pengene du tjener?

– Det er vanskelig å si. Vi må sette oss sammen med pappa og folkene rundt oss. Vi har gode samarbeidspartnere og rådgivere som kan hjelpe oss. Jeg tror pappa har en god plan. Jeg stoler fullt og helt på ham.

Neste vinter

Før sesongen var det snakk om at Johannes Høsflot Klæbo helst ville på allround-landslaget, men endte på sprintlandslaget. Hva vil han neste vinter?

– Jeg trives god der jeg er nå. Samarbeidet mellom Arild (Monsen, landslagstrener sprint) og morfar fungerer veldig, og jeg kan ikke se for meg å bytte nå. Men det blir en runde som Arild og morfar og jeg må ta snart. Men jeg trives godt der jeg er nå.

– Er det et absolutt krav fra deg at morfar er med videre?

– Ja, det er ikke tvil om det. Min plan er at morfar skal styre skuta, og det tror jeg han vil. Jeg vil ha ham med videre. Jeg tror ikke de har sett det som noe problemet i år – og det har i hvert fall ikke vi.

– Og det blir suksess av det?

– Ja, til syvende og sist handler det om å gå fortest mulig på ski. I så måte fungerer samarbeidet mellom morfar og Arild eksemplarisk.

I Kulåsparken i Sarpsborg ble det kjapt slutt for Klæbo tirsdag kveld. Sondre Turvoll Fossli vant – som han har gjort to ganger før i dette showrennet.

– Jeg har pådratt meg en liten forkjølelse etter Falun. Jeg kjente det litt der. Men det er sånt som skjer. Nå har jeg vært frisk siden juni. Dette var et greit tidspunkt å bli syk på.

– Stas for meg

I utgangspunkt drar han likevel til Kina på PR-renn for OL i slutten av uken, og deretter til NM i Alta etter påske.

– Skal du gjøre noen endringer før neste vinter?

– Jeg har lyst til å ta steg i distanserenn. Jeg må jobbe for det. Jeg og morfar har hele tiden hatt en langsiktig plan. Vi bygger stein for stein.

Så legger Klæbo til – som vanlig i "vi-form".

– Vi er de samme folkene som vi har vært.

Det viste han absolutt i Kulåsparken, der snøglade østfoldinger hadde møtt opp i et stort antall for å hylle OL-heltene. Han sto lenge og tålmodig og ble tatt bilder av. Dette er Klæbos nye stjernestatus.

– Dette er stas for meg. Jeg setter pris på at folk følger med og bryr seg. Hvis jeg kan bidra til at de blir fornøyd, så er det bra. Jeg husker selv fra da jeg var mindre – selv om det kanskje ikke var så mye selfier den gang. Men det er artig å bidra, mener Johannes Høsflot Klæbo.