Suverene Johaug vant sitt første VM-gull etter comebacket

SEEFELD (VG) 1456 dager etter at hun smadret alle konkurrentene i sitt forrige mesterskapsrenn, fortsatte Therese Johaug (30) akkurat der hun slapp og vant VM-gullet med suveren margin. Ingvild Flugstad Østberg (28) sikret dobbelt norsk.

– Det betyr så utrolig mye. Jeg har sett frem til de mesterskapet her i to år nå, to år med mange opp- og nedturer, og endelig å få lov til å komme til Seefeld og kjenne på denne følelsen ... det er en drøm som går i oppfyllelse, forteller en tårevåt verdensmester til NRK, og lovpriser «gutta i smørebua», før hun må haste videre.

Og da hun hoppet opp på toppen av podiet til blomsterseremoni og «Ja, vi elsker», selve beviset på at hun er verdensmester, tok følelsene over igjen.

Hun sang hele nasjonalsangen med skjelvende underleppe og så rundt på folkehavet som hyllet hennes suverene VM-gull.

MYE FØLELSER: Det kom noen tårer da nasjonalsangen ble spilt for verdensmester Therese Johaug. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Den jobben hun har gjort nå, det gjør at det nesten er større (enn hennes første VM-gull). Det kom en tåre under blomsterseremonien ... det betyr enormt mye for oss alle. Det er så moro å se at hun lykkes, etter så mange dager og så mange timer med hardt arbeid, sier far Thorvall Johaug til blant andre VG.

arrow-right expand-left SUVEREN: Therese Johaug knust all motstand og gikk inn til VG-gull i dag. Ingvild Flugstad Østberg sikret dobbelt norsk.

Etter fire år, fire tusen treningstimer og mange knuste drømmer, etter utestengelsen som gjorde at hun mistet både VM i Lahti for to år siden og fjorårets OL i Pyeongchang, kunne hun motta publikums hyllest på aller første forsøk i comebackmesterskapet i Seefeld.

Hun brøt ut i tårer alt da hun krysset målstreken, 57 sekunder foran alle de andre.

– Hun var så nervøs før start i dag at det nesten ikke var mulig å få kontakt med henne, illustrerer trener Ole Morten Iversen overfor VG.

Tre minutter og farvel

Tre minutter tok det. Johaug satte på turboen i den aller første motbakken, kun lagvenninnene Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg, samt russiske Natalija Neprjajeva, forsøkte å følge det enorme tempoet.

Men så måtte også de gi slipp. På vei ut på den andre runden i klassisk stil distanserte Johaug samtlige konkurrenter, og avstanden bare økte og økte og økte - helt inn til mål.

Trioen bak Johaug hadde en god luke til resten av feltet ved skibyttet, men Charlotte Kalla og Heidi Weng hadde los på medaljeplassene og skrudde opp farten.

arrow-right expand-left STOLT FAR: Verdensmester Therese Johaug kaster blomsterbuketten fra premieutdelingen opp til pappa Thorvall Johaug på tribunen.

Dobbelt norsk

Helt opp kom de aldri. Og da Østberg rykket i den siste bakken før mål, fikk hun forspranget som holdt til å sikre dobbelt norsk - og hennes aller første individuelle mesterskapsmedalje.

– Det var vel det som ikke var anbefalt, å rykke i den bakken der, men det holdt. Min første individuelle medalje, og at Therese vinner ... det er så utrolig fortjent, jeg er så rørt av alt på en gang nå, sier Østberg til NRK.

Therese Johaugs internasjonale meritter VM:

2007: Bronse på tremil.

2011: Gull på stafett og tremil. Bronse på 15 kilometer med skibytte.

2013: Gull på stafett og 10 kilometer. Sølv på 15 km med skibytte. Bronse på tremil.

2015: Gull på 15 km med skibytte, stafett og tremil.

2019: Gull på 15 km med skibytte. OL:

2010: Gull på strafett.

2014: Sølv på tremil, bronse på 10 km. Vis mer vg-expand-down

Uhrenholdt Jacobsen klarte imidlertid ikke å henge på russiske Neprajeva, og russeren tok bronsemedaljen - som henviste Jacobsen til den bitre fjerdeplassen.

– I dag er fjerdeplassen skikkelig sur, på mange vis. Jeg var nærme på en måte, men det var samtidig mange ting om ikke klaffet i dag og da er jeg ikke god nok for medalje, sier en selvkritisk Jacobsen til NRK.

Heidi Weng ble nummer syv.

– Det var vanvittig moro for min del, altså. Jeg føler meg bedre enn på mange år, sier Weng til NRK, før hun modererer seg noe. Weng har slitt med sviktende resultater denne sesongen.

Flere av Johaugs største utfordrere sto over 15-kilometeren. Det svenske stjerneskuddet Ebba Andersson sliter med luftveiene, og Jessica Diggins stilte heller ikke til start for å lade opp til morgendagens lagsprint.

Johaug har vært ubeseiret i alle elleve renn hun har stilt opp i denne sesongen, og overrasket mange ved å si at målet for VM kun var én medalje.

Nå er det allerede nådd.