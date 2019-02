PÅ UNIVERSITETSSYKEHUSET: Speaker-profilen Kjell-Erik Kristiansen ble sendt med blålys til Innsbruck. Dette bildet delte han selv fra sykesenga. Foto: PRIVAT

Norsk VM-speaker på sykehus etter blodpropp: - Det var farlig

Han skulle ha kommentert sprintstjernenes VM-åpning på langrennsstadion i Seefeld. Men på vei opp i speakerboden i den østerrikske VM-byen, merket han at noe var alvorlig galt.

Publisert: 21.02.19 11:15 Oppdatert: 21.02.19 11:39







– Jeg måtte stoppe for hver etasje jeg gikk opp, og jeg visste ikke hva det var. Da jeg kom ned, var det en lege som var veldig dyktig, tok meg alvorlig og sendte meg med blålys til Innsbruck, sier Kristiansen på telefon fra intensivavdelingen i Universitätsklinik-en.

Den kjente og kjære kommentatorstemmen forklarer at han har slitt med pusteproblemer de siste par månedene, uten at legene har klart å finne ut hva det var. Det gjorde de i Innsbruck.

En stor blodpropp. Rett ved hjertet.

– Det var farlig, og det hadde pågått lenge. Jeg er glad for at det ikke gikk lenger. Nå kommer jeg tilbake til VM i toppform, sier en entusiastisk Kristiansen.

Han sier at han ifølge prognosene er tilbake i kommentatorboden tirsdag neste uke, men at han ennå ikke har gitt opp håpet om å komme tilbake til lørdagens skiathlon-øvelser. Mens VG prater med ham, forbereder han seg på undersøkelsene som skal avgjøre nettopp det.

– Det er klart jeg vil helst gjøre jobben min. Men nå føles det veldig bra, understreker Kristiansen.

Han lovpriser også det medisinske apparatet som tok hånd om han, etter at han slet seg opp trappene i Seefeld.

– De tok det veldig alvorlig, og plutselig var det ti mann rundt meg og blålys på ambulansen. Jeg var ikke redd, men skjønte at det var alvorlig. Da de skrudde på sirenene, tenkte jeg bare «er’e så farlig, da?», sier Kristiansen og ler.

Etter VM i Seefeld, skal han rett til Östersund for å kommentere VM i skiskyting, før turen går til Rjukan og VM i telemark. Speaker-legenden fra Mysen er glad for at han kommer til VM-trippelen i god form.

– Men jeg hadde jo veldig lyst til å kommentere sprinten, og hadde egentlig tenkt å få sjekket meg i morgen (fredag). Det var deilig at jeg fikk tatt det, sier Kristiansen, som understreker at han er utenfor fare, og i veldig god forfatning.