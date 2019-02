PRESSET PRESIDENT: FIS-president Gianfranco Kasper måtte tåle en rekke spørsmål om valget av Pattaya for neste FIS-kongress. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

FIS-presidenten etter kritikken: – Pattaya er ikke bare sexturisme

SEEFELD (VG) President i Det internasjonale skiforbundet, Gianfranco Kasper hevder Pattaya ikke bare dreier seg om sexturisme og mener det ikke gjør noen forskjell for ham hvor FIS-kongressen holdes.

– Jeg vet hva dere tenker om Pattaya, men Pattaya er ikke bare sexturisme, sa Kasper på podiet da en pressekonferanse i Seefeld skulle dreie seg om VM-starten.

Men i stedet ble temaet valget av Pattaya som destinasjon for neste FIS-kongress i 2020.

Men Kasper hisset seg opp til slutt da VG ansikt til ansikt etterpå stilte stadig flere spørsmål om hva han mener om at FIS har lagt sin neste kongress til Pattaya, en by kjent for sexturisme. VG skrev om saken i forkant av VM og Norges Skiforbund reagerte på valget.

– Hva syns du personlig om å ha FIS-kongressen i en by som er kjent for sexturisme, Kasper?

– For meg gjør det ikke noen forskjell. Jeg går til hotellet og møterom. Det er opp til styremedlemmer og de nasjonale forbundene som bestemmer hvor de vil dra. Jeg har ikke noen personlig mening i saken. For meg er det en by som andre, sier Kasper til VG etter pressekonferansen.

BLE HISSIG: Gianfranco Kasper hisset seg opp da VG på tampen av en rekke spørsmål spurte Kasper hvorfor han ikke grep inn mot beslutningen av Pattaya. VGs Nils Christian Mangelrød har her stilt FIS-presidenten spørsmålet. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Stadig flere journalister samlet seg deretter rundt FIS-presidenten der spørsmålene dreide seg om Pattaya, Johaug-dopingdommen og uttalelser han har høstet kritikk for. Arrangøren forsøkte å stoppe at spørsmålene skulle handle om andre ting enn VM, men etter pressekonferansen måtte FIS-presidenten svare på en rekke kritiske spørsmål.

Det har blitt rapportert om langt over 20.000 sexarbeidere i den thailandske byen og anslag har vært opp mot 27.000. Nå blir byen vert for neste FIS-kongress.

– Syns du det er akseptabelt for FIS å ha kongressen der?

– Jeg vet at stedet har et rykte. Det var en søknad fra Pattaya og det thailandske forbundet for å holde kongressen der og FIS-styret godkjente det. Det er ikke jeg som tar vurdering, sier Kasper til VG.

Han mente også at de får et problem om de må sjekke hver by de velger for deres rykte har de et problem med et så stort arrangement som FIS-kongressen og den «luksusen» de krever.

Egentlig skulle kongressen ha blitt holdt i Marakkech i Marokko, men da de trakk seg ble Pattaya den foretrukne kandidat. Ifølge Kasper var det så kort tid til kongressen om knapt halvannet år at de måtte godkjenne det.

– Forstår du at det har vært reaksjoner fra Norge på valget av Pattaya?

– Jeg forstår godt at det har vært reaksjoner på det. Hvorfor ikke? Nordmenn står fritt til å mene det. Men det påvirket ikke styret i deres beslutning, sier Kasper.

Han hisset seg opp da VG fortsatte å stille spørsmål om han som toppleder likevel burde grepet inn og stoppet beslutningen på grunn av den thailandske byens rykte, som sexturisme-destinasjon.

– Men vårt styret bestemte det. Skulle jeg ha sagt nei til det de bestemmer? sa Kasper tydelig hissig da han eneste gang ble provosert under den syv minutter lange seansen som inneholdt en rekke kritiske spørsmål mot ham.

– Men kunne du rådgitt dem?

– Det er ikke noe jeg trenger å rådgi. Hvis man avlegger en stemme og jeg er sveitser og demokrat og det er stemt, da er det deres bestemmelse. Jeg kan ikke si at jeg ikke aksepterer det. Gjør dere slik i Norge når noen blir valgt at dere sier at nei jeg er mot det, sier Kasper til VG.

Kasper har også vært i hardt vær etter uttalelser nylig til en sveitsisk avis. Der sa FIS-presidentene som også er æresmedlem i IOC at han i sine øyne blant annet foretrakk at diktaturer avholder OL på grunn av mindre motstand og problemer.

Dette benektet han å ha ment seriøst igjen, selv om den sveitsiske avisen la ut lydbåndet fra intervjuet som motsvar da Kasper også benektet seriøsiteten i intervjuet under VM i Åre. Nå har også utøvere begynt å skrive under på et skriv mot hans presidentrolle.

– Jeg har hørt at noen ikke er fornøyd og jeg har unnskyldt at jeg har tatt oppmerksomheten til en viss grad bort fra deres forberedelser i Åre, sier Kasper.