Vilde Nilsen tok sitt fjerde VM-gull på ei uke

Vilde Nilsen (18) fra Tromsø tok søndag sitt fjerde VM-gull på ei uke. Hun moste igjen konkurrentene og er blitt langrennsdronningen i para-VM i Canada.

Forrige søndag gikk hun til topps på de ståendes 7,5 km under para-mesterskapet i Prince George i British Columbia. Kvinnen fra Kvaløysletta Skilag fulgte opp med ny seier på sprinten mandag.

Onsdag tok hun så bronsemedalje i skiskyting , og lørdag var hun med på mixed-laget som tok gull i stafett.

Søndag ble VM avsluttet med den lengste distansen, som for Vilde Nilsen var 15 km. Hun skaffet seg et solid forsprang allerede på den første av de fem rundene og vant suverent.

– Hun har fortsatt fint driv, gjentok ekspertkommentator Torbjørn Broks Pettersen på NRK gang etter gang. Riktignok klarte kanadiske Natalie Wilkie å ta inn noe av forspranget på slutten, men det var aldri tvil om seieren.

Wilkie tok sølv og ukrainske Liudmila Liashenko bronse (hennes syvende medalje i mesterskapet).

– Vilde hadde full kontroll, konstaterte NRK-eksperten på direkten.

Da Nilsen var åtte år, fikk hun en sjelden bindevevssykdom, lineær sklerodermi, i venstre fot, legg, lår og hofte. Sykdommen angrep hud, muskler og bindevev i rundt fem år. Nå er Vilde Nilsen frisk, men hun har fått en skade som gjør at hun har nedsatt bevegelighet i ledd, har mindre muskelmasse og forskjell i beinlengde. Dermed har hun dårligere styrke og balanse på venstre side.

Hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med sølvet på sprint i Paralympics for ett år siden. Den siste ukens VM viser at hun har tatt voldsomme skritt siden den gang. Det er ingen overraskelse etter at hun har reservert det øverste trinnet på seierspallen i verdenscupen denne vinteren.

Birgit Skarstein var usikker på om hun skulle starte søndag. Kroppen hennes ha rikke likt den voldsomme kulden i Canada. Til slutt valgte hun likevel å gå langdistansen, og det endte altså med bronse. Oksana Masters fra USA tok gull.

Svaktsynte Eirik Bye tok også bronse - som for to år siden. Zebastian Modin fra Sverige snøt han for sølvet etter en spennende avslutning. Gullet gikk til Brian McKeever fra Canada.