Klæbo vil fortsette på sprintlaget etter tour-suksessen

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) dominerte på distanserenn under Tour de Ski. Men samarbeidet mellom morfar Kåre Høsflot og landslagstrener Arild Monsen gjør at skistjernen vil fortsette satsingen på sprintlaget.

– Det viktigste for meg er at det fungerer veldig bra mellom Arild og morfar. De er et radarpar, og det synes jeg selvfølgelig er viktig, sier Klæbo til VG.

Flere ganger under Tour de Ski sa han også at samtaler mellom morfaren, Monsen og ham selv ville avgjøre om han skulle fullføre Tour de Ski . Det tette forholdet til morfaren er svært viktig for Klæbo.

– Vil du fortsette på sprintlaget?

- Ja, slik det ser ut nå er jeg veldig fornøyd der jeg er og ser ikke grunn til å skifte noen ting, sier Klæbo, som hadde et sterkt møte med morfar etter målgangen i touren:

Han vant både sammenlagt og fire av sju etapper i Tour de Ski og dominerte både på sprint og distanserenn. Selv fremhevet han spesielt de to seirene på 15-kilometerne i fri teknikk og klassisk som verdifulle.

– Det som har skjedd de to siste årene skal både Arild og morfar ha en god del ære for. De klarer å sette opp en plan og samarbeider såpass godt at det gjør min hverdag mye enklere, sier Klæbo om de to årene på landslaget der Tour de Ski-triumf har etterfulgt tre OL-gull og sammenlagtseier i verdenscupen.

Landslagstrener Arild Monsen forteller at hans samarbeid med Kåre Høsflot har gått greit fra dag én og sier at morfar og Klæbo styrer treningen fra dag til dag selv.

– De tar detaljene og jeg er ikke nært på hver dag av deres plan. For meg gjelder det litt mer å se på det store bildet fra uke til uke. De har hatt suksess og når jeg har noe så kommer jeg med det. Det er heller viktig å si at man må passe på å få nok hvile, sier Monsen, som påpeker at han til enhver tid er «på» skiteknikken til Klæbo.

Han mener det har vært mer glede i sprintlaget i år da løperne har prestert bedre i år enn i fjor.

– Da var det Johannes som holdt oss inne og resultatene til andre var ikke i den store sammenhengen gode nok. I år ser det veldig bra ut, sier Monsen.

Før OL-sesongen var det imidlertid allroundlaget han ville inn på da han ble tatt ut på landslaget. I boken «Johannes og morfar» av Knut Georg Andresen ble det beskrevet hvordan han reagerte da ha mot sin vilje ble satt på sprintlaget før OL-sesongen.

«Det var den arrogante måten det ble gjort på som provoserte Johannes noe voldsomt og at han ikke ble tatt med på råd. Da han fikk beskjeden overbrakt, ble han så forbanna at han forsvant og ble borte hele natten», sto det i boken.

Men tidligere landslagsløper og NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener den tøffe treningen på allroundlaget kunne blitt for heftig den ungen skistjernen.

– Sett i ettetid var det ikke noen dårlig løsning. Det ble trent veldig tøft på distanselaget den sesongen, noe som kunne blitt i meste laget for Johannes. Situasjonen er litt annerledes nå og jeg opplever mindre forskjell på lagenes trening, sier Bjørn.

Han råder Skiforbundet til å ta med Klæbo på råd sammen med morfaren og Arild Monsen når fremtidens valg må tas.

– Han må rett og slett få bestemme selv hvilket lag han vil være på. Men det er åpenbart at opplegget på sprintlaget fungerer med morfar og Monsen, sier Bjørn.

Verdenscupen fortsetter med sprint i Dresden i helgen, uten Klæbo på startstrek. Pål Golberg gjør sin sesongdebut etter kyssesyken.