I ULYKKE: Johannes Høsflot Klæbo, her under en lansering tidligere denne høsten. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Johannes Høsflot Klæbo fikk førerkortet inndratt etter påkjørsel

LANGRENN 2018-12-12T14:49:03Z

OSLO/TRONDHEIM (VG) Det 22 år gamle ski-esset var i en trafikkulykke på Byåsen i Trondheim onsdag. Politiet melder at det var mindre personskader etter ulykken.

Publisert: 12.12.18 15:49 Oppdatert: 12.12.18 17:29

– Jeg kan bekrefte at Johannes har vært involvert i en påkjørsel. Det var en vanlig påkjørsel, med hans bil, sier far og manager Haakon Klæbo, som selv er i Oslo, men har snakket med Johannes.

Faren bekrefter til VG at sønnen fikk førerkortet beslaglagt etter hendelsen, og at det var han som kjørte bilen.











1 av 4 FRONTSKADER: Slik så bilen til Johannes Høsflot Klæbo ut etter ulykken. Krister Sørbø, VG

Politiadvokat Tina Værnes i Trøndelag politidistrikt forklarer hvorfor førerkortet ble inndratt.

– Det er skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som omhandler aktsomhetsplikten til sjåføren, og på den bakgrunn er førerkortet midlertidig beslaglagt, sier Værnes til VG.

Trafikkulykken skjedde ved et fotgjengerfelt på Byåsen i Trondheim. To biler var involvert i ulykken, der bilen til Klæbo kolliderte inn i bakenden på den andre bilen.

En tolv år gammel jente krysset veien og ble truffet av den ene bilen. Hun har fått lettere skader, melder Trøndelag politidistrikt.

Sparsom med detaljene

Videre sier Haakon Klæbo at de nå skal følge vanlige rutiner og håndtere saken videre med forsikringsselskapet etter vanlige standarder.

– Det er ingen stor dramatikk i dette. Men vi vil heller ikke legge skjul på at det er Johannes som er involvert, sier far og manager, Haakon Klæbo.

Han ønsker ikke å utdype om det var passasjerer i bilen til Klæbo.

– Johannes er hjemme og skal snart ut på trening igjen, sier faren Klæbo.

– Ingen påvirkning

Bilen var en svart Toyota Rav 4. Toyota er også sponsoren til Klæbo.

– Det er en bil han leaser, men vi har en sponsoravtale med Klæbo og vi er veldig fornøyd med den, sier informasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen, til VG.

Han sier at de ikke har noen avtale om å dekke skadene som følge av ulykken, og at Klæbo må dekke det selv.

– Dette kommer absolutt ikke til å ha noen påvirkning på vårt forhold. Vi har veldig høy tillit til Klæbo, så får vi selvfølgelig se hva etterforskningen viser. Men vi håper for hans del, og for vår del, at han ikke mister førerkortet, selv om det er for tidlig å forskuttere det, sier Olsen om at Klæbo har fått sitt førerkort inndratt.

PS: Denne helgen er det verdenscup i langrenn i Davos. Johannes Høsflot Klæbo er med i den norske troppen.