Therese Johaug vant 10 km på Lillehammer foran Ebba Andersson og Charlotte Kalla. Seierspallen i Tour de Ski vil se temmelig annerledes ut ... Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Tour de Ski med B-stempel i kvinneklassen: Ikke skyld på Norge!

LANGRENN 2018-12-28T14:02:52Z

Det er behov for en alvorlig diskusjon om terminlisten i langrenn, men det er ingen grunn til å rette noen pekefinger mot den norske leiren etter uttaket til Tour de Ski.

kommentar

Publisert: 28.12.18 15:02

I en tid der langrennssporten er under interessemessig press internasjonalt , har det vært mange åpne spørsmål om hvordan utstillingsvinduet Tour de Ski ville bli prioritert av de største stjernene.

Det er nemlig et enormt spenn fra spenningen vi får om alle de beste er med, sammenlignet med et frafall som ville gitt konkurransen et «Tour de Parodi»-preg.

Nå er uttaket av den norske troppen klart, og her er valgene som er tatt strengt tatt forståelige.

De største overskriftene skapes naturlig nok på kvinnesiden, etter at verdens soleklart beste distanseløper, Therese Johaug , har valgt å droppe touren for å stå best mulig rustet til verdensmesterskapet i Seefeld.

I seg selv er det selvsagt ikke noe pluss for merkevaren Tour de Ski, og B-stempelet i kvinneklassen forsterkes av at sterke svenske kort lander på en tilsvarende prioritering.

Med en topp som ikke har all verdens bredde i utgangspunktet, er det ikke publikumsmagnetisme at dette blir utfallet.

Samtidig er det lett å skjønne at Therese Johaug gjør som hun gjør, om man søker å sette seg inn i hennes situasjon. Hun har mistet to fulle sesonger på grunn av dopingutestengelsen, og da er det naturlig at hun prioriterer rått for å stå øverst på pallen igjen i de aller viktigste rennene. Med en litt mindre Johaug-vennlig profil er det ikke gitt at rundturen sentralt i Europa hadde blitt en parademarsj, men hun hadde selvsagt vært favoritt i en konkurranseform som avsluttes så bratt som Tour de Ski gjør.

Det kan godt være at Johaug kunne vunnet komfortabelt, men det ville vært surt å brenne av for mye for tidlig, og det er naturligvis også en mental utfordring å gå fra 18 måneder ute til å stå i sentrum igjen.

Derfor er det ikke noe å klage over at hun går «all in» for VM-suksess.

Og selv om det jo alltid er slik at vi vil ha de beste med, vil jo nå i det minste toppen av pallen bli litt mindre forutsigbar enn den har vært så langt denne sesongen.

En duell mellom Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski fremstår kanskje mest sannsynlig for øyeblikket, mens Heidi Weng vil søke å finne tilbake til gammel tourstorhet.

Totalinntrykket ville vært et ganske annet om det hadde blitt mannefall også på herresiden.

Men her ligger det an til et skikkelig race, og for publikum er det en åpenbar boost at Johannes Høsflot Klæbo fikk gjennomslag for ønsket å om å være med.

Summa summarum er det all grunn til å debattere totalprogrammet i mesterskapsår, og det er en fare for desavuering av tourens status om mange stjerner melder forfall over år.

I så måte blir det interessant å se hvordan korrelasjonen mellom triumfer i Tour de Ski og Seefeld fremstår når fasit for 2018/2019 skal legges ...