PÅ TOPPEN: Vinneren i 2017, Sergej Ustjugov (tv), med (liggende) Maurice Manificat t.v. og Martin Johnsrud Sundby i bakgrunnen. I forgrunnen Dario Cologna. FOTO: BJØRN S. DELEBEKK,VG. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Folk elsker å se løperne ligger strødd på toppen av alpinbakken

LANGRENN 2018-12-18T05:24:12Z

Johannes Høsflot Klæbo (22) har bestemt seg for å gå Tour de Ski. Det samme har Aleksander Bolsjunov (21) og Martin Johnsrud Sundby (34). NRK-kommentator Jann Post tror også vi får se Therese Johaug (30).

Publisert: 18.12.18 06:24

Tour de Ski skulle «redde» langrennssporten, og i romjulen er det klart for utgave nummer 13. Men selv om Touren har gitt både oppmerksomhet og penger, så har det gang etter gang vært uklart om de beste stiller til start. Nå ser det ut til at FIS-sjefen Vegard Ulvang og hans folk kan puste lettet ut.

– Vi trenger at de beste stiller opp, bekrefter NRK-kommentator Jann Post.

– Tour de Ski kom som et friskt pust. Særlig tiltrekker sisteetappen opp alpinbakken. Vi har seersifre her som vi ikke er i nærheten av i de andre verdenscuprennene. Folk elsker å se løperne ligge strødd på toppen av alpinbakken, sier NRK-profilen.

Post er optimist med tanke på årets Tour de Ski. Særlig herreklassen lover godt.

– Frykter du at Therese Johaug ikke blir med?

– Når hun har vært ute så lenge, så regnet jeg med at hun ville å Tour de Ski i vinter. Det ville være en fint test for henne, og den siste bakken passer henne perfekt. Men samtidig er det sikkert et spørsmål om hva så mange konkurranser på kort tid betyr når hun ikke har konkurrert på to vintrer.

Jann Post minner også om at Johaug kan hoppe av, om hun føler for det.

– Jeg tror det skal litt til om ikke Johaug stiller til start.

Norges Skiforbund har ennå ikke tatt ut laget, og landslagstrener Arild Monsen vil ikke si noe:

– Uttaket kommer tirsdag formiddag. Jeg har ikke noen kommentar om dette nå i kveld.

Sverige har heller ikke tatt ut troppen, men to av tre kvinnestjerner har allerede sagt at de ikke kommer til start: Ebba Andersson og Charlotte Kalla.

– Tour de Ski er sesongens andre hovedmål for mange, ved siden av VM, og mange vil nok også sette det høyere. Særlig i Norge har VM hatt stor betydning historisk sett, mens for mange av de utenlandske konkurrentene er det særlig OL som teller. I årene mellom OL, vil TdS være et naturlig mål for de beste allrounderne, og det er like stor prestisje å hevde seg der som i VM. Utelukkende å fokusere på VM slår meg som et fenomen først og fremst i Norge og Sverige, sier Petter S. Skinstad, som jobber som ekspert for TV 2.

Russland ser ut til å komme med sitt beste lag. Skipresident og landslagssjef Jelena Välbe sier at Aleksandr Bolsjunov, mannen som slo Klæbo i Kuusamo, er klar for Tour de Ski, til R-sport. Jevgenij Belov, som vant i Davos sist helg, er trolig også med. Sergej Ustjugov, helten fra Lahti-VM, er veldig klar for å gå etter å ha vært på grunn av dopingsaken, sykdom og skader - men det er foreløpig ikke kommet fram i russiske medier om han går Tour de Ski.

Til NRK sier Vegard Ulvang, leder for FIS' langrennskomite, at Tour de Ski «kommersielt, underholdningsmessig og TV-messig et av de aller viktigste arrangementene vi har ved siden av VM».

– Vi har alle et felles ansvar for å markedsføre sporten vår og delta på de store eventene. Det ansvaret hviler selvfølgelig mest på de aller beste. Det er de som drar mest oppmerksomhet, sier han til NRK.

Flere ganger har det vært debatt om fraværet av stjernene. For to år siden var det fall i TV-tallene da Tour de Ski gikk uten blant andre Northug, Bjørgen og Johaug.

– Jeg er veldig i tvil. Jeg skal innrømme det. Det viktigste for meg i år er VM i Seefeld og det har vært mitt store mål siden jeg ikke fikk gå OL i fjor og jeg har mistet to mesterskap, sa Therese Johaug til NRK etter seieren i Davos sist søndag.

Data-gründeren Tom Arnøy, som har engasjert seg i langrennssportens fremtid og har sitt eget «Team Zedge» med Johannes Høsflot Klæbo , Niklas Dyrhaug og amerikanske Jessica Diggins, sier:

– Jo flere av de beste som er med, jo bedre er det, ikke minst for oss som skal sitte og se på TV.

– Men samtidig må vi respektere at den enkelte setter sin sportslige utvikling foran alt. Det er ikke vanskelig å forstå at de prioriterer VM og OL. Det er ikke sånn at de klarer å være i form i en hel sesong, så da må de ta noen prioriteringer. Men for sportens del er det en klar fordel at de beste er med, sier Tom Arnøy til VG.

Martin Johnsrud Sundby stiller også på startstreken. Han mener at det er en del av jobben sin å gå Tour de Ski. Til Adresseavisen sier han:

– Uten et moment som Tour de Ski hadde sesongen i år vært dørgendes kjedelig. Jeg mener Tour de Ski er et positivt tilskudd. Da mener jeg det er min jobb som utøver å støtte opp om det. Hvis jeg som utøver skal si: Sorry, dette skal jeg trekke meg unna fordi at jeg skal gå fort i VM, så har vi ikke noe produkt lenger. Det vil være uheldig. Det er en del av jobben min å gå de skirennene.

Det var på sin egen vlog at Klæbo mandag kveld fortalte at han har bestemt seg for å gå Tour de Ski. Trønderen har aldri tidligere vært med.

I romjulen går startskuddet for langrennssportens største årlige begivenhet når Tour de Ski tar til i italienske Toblach. I en uke skal ski-eliten konkurrere seg gjennom Mellom-Europa og ende opp monsterbakken i Val di Fiemme.

– Vi beveger oss i viktige land som Tyskland, Sveits og Italia. Klart Tour de Ski er viktig for langrennssporten, sier Jann Post.

– Jeg tror feltet på herresiden vil bli veldig sterkt, uten enkelte norske profiler, mens det blant damene vil mangle særlig svensker. Jeg forventer å se både Johaug, Østberg og Weng i TdS. Strengt tatt er det vel en fordel at Norge ikke alltid stiller full tropp, dersom man mener det er ideelt med større spredning i toppen. Her kan det for ordens skyld legges til at det er lenge siden det har vært så stor spredning i toppen blant damene som i år., sier TV 2-ekspert Petter S. Skinstad.