PALL-JENTENE: Fra venstre Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug etter jaktstarten i Holmenkollen torsdag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Østberg vraket mangeårig ski-samarbeid: - Skikkelig tøft

Publisert: 15.06.18 06:37

HOLMENKOLLEN (VG) Moren og faren kjenner «halve fabrikken» og hun har hatt støtte fra dem siden før hun var juniorløper. Ikke rart Ingvild Flugstad Østberg (27) slet med å takke nei til mer samarbeid med skiprodusenten Madshus.

Det var Oppland Arbeiderblad som først meldte at Flugstad Østberg nå bytter skimerke til Fischer.

Det betyr at et langt samarbeid er over.

– Det har vært et veldig tøft valg. Skikkelig tøft. Den satt langt inne. Jeg var lei meg da jeg skulle ta de telefonene og gi de beskjedene jeg måtte gi. Jeg har hatt et så langt samarbeid med dem, og de har betydd alt for meg, sier 27-åringen til VG.

Parkerte Haga og Johaug

Flugstad Østberg var godt fornøyd etter en sterk rulleski-triumf torsdag. Hun rykket fra både Ragnhild Haga og Therese Johaug den siste kilometeren av jaktstarten under Oslo Skishow i Holmenkollen.

Farten holdt hun helt inn til mål. Østberg la ikke for mye i seieren, men konstaterer smilende at det var en positiv følelse å ta med seg videre i treningsarbeidet.

Tester og magefølelse avgjorde

Gjøvik-jenta blir litt mer alvorlig når hun blir spurt om vrakingen av et videre samarbeid med skiprodusenten Madshus.

Det valgte Østberg - slik hun forklarer ovenfor - med et tungt sinn. Hun sier hun omtrent bor ved fabrikken deres i Gjøvik og at foreldrene kjenner «halvparten av de som er der». Det ble ikke lettere av at skimerket har stått ved hennes side siden hun var juniorløper - og kanskje litt før den tid også.

Bakgrunnen for byttet er tester hun gjorde under landslagets samling på Sognefjellet nå nylig i kombinasjon med en liten dose magefølelse.

Hun tok tiden under enkelte intervalltester på snø. Det var små forskjeller, men Østberg påpeker at i toppidretten så gjelder det å ha marginene på sin side.

Anebfalt å sondere

I tillegg gikk kontrakten med Madshus etter sist sesong. Da pleier støtteapparatet i Skiforbundet, ifølge Østberg, å anbefale at hun benytter muligheten til å sondere og teste andre skiprodusenter. Nå var anledningen der.

– Jeg følte også at det handlet om tidspunktet i karrieren min. Jeg har mange år igjen, og kanskje er dette året for endringer.

– Spesiell posisjon

Hun avviser at hun i løpet av sesongen har mistenkt at hun har hatt dårligere ski enn andre. Østberg har i hvert fall gjennom minst to vintre fått spørsmål om det er materialet under skiskoene som er problemet når det har gått dårlig. Men ifølge Gjøvik-jenta er det «journalistene som da har vært mest misfornøyd med skiparet».

– Jeg har hatt god dialog med Madshus hele veien og hatt vanvittig bra ski. Når jeg går så mange bra skirenn, så må jeg ha det også vel? sier Østberg.

Daglig leder i Madshus AS, Nils Hult, har ikke besvart VGs henvendelse torsdag. Østberg sier imidlertid at produsenten tok beskjeden på en god måte.

– Men det var ikke det de ønsket. Jeg tror jeg har en spesiell posisjon der, basert på det de sier. Jeg hadde ikke lyst til å gi beskjeden. Men de respekterer og «støtter» meg - hvis man kan si det - i valget mitt, sier hun.

PS: Heidi Weng er den andre damelandslagsløperen som går på Madshus-ski. Hun falt på rulleski-mølla nylig og tok ingen sjanser på å konkurrere under Oslo Skishow i Holmenkollen.