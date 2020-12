SKISTJERNE: Therese Johaug skal ikke lenger samarbeide med Huawei. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Johaug og Huawei avslutter samarbeidet

Therese Johaug skal ikke lenger samarbeide med det kinesiske teknologiselskapet Huawei, melder NRK.

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», skriver Huawei i en uttalelse til NRK.

Manager Jørn Ernst viser til uttalelsen til Huawei, men kommer med denne kommentaren på SMS:

– Vi setter stor pris på at Huawei tar et stort ansvar, og fristiller Therese fra samarbeidsavtalen, slik at hun kan ha full fokus på det sportslige. Vi har satt stor pris på det samarbeidet vi har hatt med Huawei som selskap, og de menneskene vi har lært å kjenne der, sier Ernst til VG

På spørsmål om hvordan Skiforbundet har forholdt seg til Huawei-saken, svarer langrennssjef Espen Bjervig følgende til VG:

– Vi vil ikke blande oss inn i våre utøveres private avtaler så lenge de ikke bryter med våre kommersielle retningslinjer og det dreier seg om lovlige aktører i Norge. Utøvere må selv vurdere hvilke aktører de ønsker å bli assosiert med.

IPVM, et USA-basert selskap for overvåkningsetterforskning, sa i en rapport, gjengitt i Washington Post forrige uke, at Huawei har vært innblandet i å teste en teknikk for ansiktsgjenkjenning i Kina – som kan sende varsler til politiet når den identifiserer ansikter til uigur-minoriteten. Kinesisk UD har avvist påstandene som «bakvaskelse». De mener at Kina bare gjør det samme som land i Europa og Amerika. Huawei avviser påstandene.

– Våre produkter og løsninger følger relevante bransjestandarder og juridiske krav. Huawei følger FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, og følger lovene i de 170 landene der vi opererer, skrev selskapet i en uttalelse.

For kun en uke siden sa Johaug, gjennom hennes manager, at hun ikke ville avslutte samarbeidet. Det kom etter kritikk fra flere hold.

–Jeg synes det er helt forkastelig at hun fortsetter på denne måten. Det er rett og slett en skam at en idrettsutøver er så tonedøv for verden rundt seg, mente Jan Arild Snoen.

Flere store profiler har den siste tiden avsluttet sine samarbeidsavtaler med Huawei. Barcelona-spiller Antoine Griezmann og den svenske artisten Zara Larsson er blant dem.