Raser mot landslagsledelsen etter å ha blitt avvist i uttak

Etter en andreplass på sprint i sesongåpningen var Pål Trøan Aune klar på at han burde bli vurdert til verdenscup. Det blir han imidlertid ikke.

– Det er jo bare gratulere da – om de ikke har mer respekt for pallplasser. Da er det greit, sier Aune til NRK.

Han forteller også at han føler seg dårlig behandlet, og mener at det er latterlig at det ikke vises mer respekt enn det gjør i denne saken.

Trøan Aune imponerte stor under fredagens sprint hvor han tok seg til finalen. Der endte han til slutt som nummer to, foran blant annet Johannes Høsflot Klæbo som endte som nummer fem.

– Feigt

Trøan Aune forteller at det ikke er stort mer å gjøre enn å fortsette å gå fort på ski. Han klarer ikke å forstå at han ikke blir vurdert, og mener det er «feigt».

Mannen som bestemmer hvem som skal få gå verdenscupen er sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Til verdenscupåpningen i Ruka er det bare to ledige plasser fordi åtte mann allerede er tatt ut.

– Det er verdensmestere som ikke har fått klarsignal dit. Det vet Pål Trøan innerst inne. Da måtte han i så fall ha vunnet med 50 meter. Minst. Dersom han skulle komme i den diskusjonen, sier Monsen til NRK.

Monsen ønsket ikke å kommentere kritikken fra Trøan Aune, men gratulerte ham med resultatet i sprinten samtidig som han ber ham om å være mer tålmodig i fremtiden.

Det reagerer Trøan Aune sterkt på.

– Det kunne faktisk ikke brydd meg mindre, om han sier det bare er landslagsløpere. Hva er vitsen med å gå på ski da, når vi faktisk slår landslagsløperne, så får vi ikke sjansen. Det er jo litt spesielt å si at det er så uaktuelt da. Det må jeg si.

