Bjørgen støtter Johaug: – De andre må gjøre en mye bedre jobb

Etter å ha vært totalt overlegen i Ski Tour 2020 følte Johaug seg beskyldt for å ødelegge langrennssporten. Nå får hun støtte av Marit Bjørgen.

– De andre må se opp og være nysgjerrig på det hun gjør. Jeg tipper hun trener 200-300 timer mer enn de andre i feltet, og det gir henne resultater. Det er et resultat av knallhard jobbing, og hun har gjort det gjennom mange år. De andre må gjøre en mye bedre jobb om de skal klare å komme opp dit, mener Marit Bjørgen.

Forrige uke ble Ski Tour 2020 avholdt. Dette var en ny tour i verdenscupen, som startet i Sverige og ble avsluttet i Norge. Det som var på alles lepper da touren var ferdig, var hvor suveren Johaug hadde vært.

Johaug ledet skitouren fra første stavtak i Östersund og spenningsmomentet var til slutt hvor stor seiersmarginen skulle bli. Johaug vant touren med 3 minutter og 40 sekunder ned til nummer to, Heidi Weng.

– Jeg føler jeg må forsvare meg. Det er galt om det er en motbakkesprint, det er galt med et langløp, det er galt at vi avslutter opp en alpinbakke. Jeg føler jeg har tatt steg i lette løyper og klarer å gå fort når konkurransetiden er 20 minutter også, sa Johaug til VG etter triumfen i Granåsen, og la til at hun blir litt frustrert.

Tidligere landslagsvenninne Marit Bjørgen synes det er leit at Johaug nærmest må forsvare at hun er så overlegen.

– Jeg synes det er veldig trist. Jeg vet hva Therese legger ned av jobb. Hun er en utøver som jobber steinhardt hver dag for å utvikle seg og for å bli bedre, og hun jobber med sine svake sider. Det får hun igjen i resultatene, sier Bjørgen til VG.

Marit Bjørgen var også til tider svært overlegen i skisporet når hun var på toppen av sin karrière. Hun kjenner seg igjen i situasjonen til Johaug.

– Det er jo sånn at man må svare på hvorfor man ødelegger idretten og at det er for mye norsk dominans. Og når plutselig ingen av de norske er på pallen er det nedtur, og folk lurer på hva som har skjedd med norsk langrennssport. Det er vanskelig å tilfredsstille alle, forteller langrennsdronningen.

Noen tiltak er gjort for å prøve å utjevne forskjellen i kvinnelangrenn. Norge inviterer blant annet til åpen juniorlandslagssamling, hvor flere nasjoner har vært med, og det bli arrangert trenerseminar hvor Norge deler kunnskapen sin.

– Man gjør mye bra, men så må de andre nasjonene være nysgjerrige og se hva Norge gjør på treningssiden og den biten, foreslår Bjørgen.

Synes du det er skremmende at det er så store forskjeller i kvinnelangrenn?

– Det er Therese som gjør en fantastisk jobb og trener knallhardt hver dag. Hun kan ikke gjøre jobben for de andre. Det er de som må se opp og lære av det hun gjør, og innse hva man må gjøre for å være med i toppen. Det er mulig, men det kreves en jobb, avslutter Marit Bjørgen.

Publisert: 27.02.20 kl. 16:27

