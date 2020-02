BRENNSTERK: Ingen kunne true Therese Johaug i prologen. Foto: Terje Pedersen

Johaug og Klæbo suverene i Åre-prologen: På vei mot historisk seier

ÅRE (VG) Therese Johaug kan være på vei mot sin aller første verdenscupseier i sprint i den svært bratte og tøffe løypa i Åre. Både Johaug og Johannes Høsflot Klæbo vant prologen suverent.

– Hardt, men veldig moro. Dette er noe jeg er god på, sier Johaug til NRK. Hun ble fulgt opp av Klæbo som var raskest på herresiden etter problemene i Östersund sist helg.

Johaugs tidligere pers i sprint er 5. plass i Oberstdorf under Tour de Ski i 2016. Hun var fullstendig suveren og skøytet i mål nesten fem sekunder foran Heidi Weng. Italienske Greta Laurent fulgte overraskende på 3. plass foran svenske Linn Svahn og Laura Mononen fra Finland.

– Dette er ikke sprint. Det er motbakkeløp, sier Heidi Weng.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga følger på de neste plassene. Lederen av sprintcupen, slovenske Anamarija Lampic, ligger helt nede på 16. plass over 10 sekunder bak Johaug. Også Tiril Udnes Weng, Julie Myhre og Lotta Udnes Weng er klare for kvartfinalen.

– Johaug kommer til å vinne, men det visste vi på forhånd, sier Lotta Udnes Weng til VG.

– Dette er noe annet enn alt vi har gjort før. Både syre og kapasitet, sier Ragnhild Haga til VG etter prologen.

I herreklassen er nummer tre i sammendraget, Martin Løvstrøm Nyenget, utslått etter et fall. I tillegg til Klæbo er Pål Golberg, Erik Valnes, Finn Hågen Krogh, Sjur Røthe, Emil Iversen og Martin Johnsrud videre til kvartfinalen. Krogh sier til NRK at det ikke er sikkert han stiller.

Den helt spesielle sprintløypen i Åre er bare 700 meter lang. De siste 300 meterne går opp alpinbakken i det svenske vintersportsstedet hvor Kjetil Jansrud ble verdensmester i utfor sist vinter. Høydeforskjellen er på 54 meter.

– Det blir vondt, hardt og brutalt. Men jeg er glad for at de tok med den bakken, sa Johaug til NRK før løpet.

– Dette er miniutgave av sisteetappen i Tour de Ski, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland. Han følges opp av kollega Torgeir Bjørn:

– Den tyngste sprintløypa noen gang i verdenscupen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum gleder seg over at Klæbo er tilbake i touren med prolog-seier etter at han dro svært skuffet fra Östersund søndag.

– Jeg var ikke redd for at han ikke skulle være pigg her, sier Nossum til VG.

Han er ikke overrasket over at Klæbo var raskest i prologen.

– Jeg er mer overrasket når han ikke vinner, sier Nossum og ler.

Begge holder Johaug som favoritt til å vinne sprinten som har kvart-, semi- og finale fra kl. 16.15 i ettermiddag. Det er vinterferie også i Sverige, og mye folk i Åre. Mange er ute på ski selv, men det er god stemning langs løypa opp til mål.

Det er veldig grått i Sveriges mest populære alpintdestinasjon. Mandag regnet det, mens det har snødd litt i dag.

– Det blir spennende, sier Johaug.

Johaug vant den første etappen med 45 sekunder lørdag, søndag økte hun ledelsen ned til nummer to (Heidi Weng) til 57 sekunder. Snøværet i Östersund gjorde jobben vanskeligere for Johaug da hun gikk alene i front.

– Nå er vel denne touren avgjort?

– Nei, det er det ikke. Vi skal gå to sprintrenn og, svarte Johaug til VG på pressekonferansen etter jaktstarten.

– Du er beskjeden nå.

– Ja, men ingenting er avgjort før vi er i mål. Vi har to sprintrenn igjen, sa Johaug.

Publisert: 18.02.20 kl. 13:57

