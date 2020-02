Suveren Johaug reagerte med et brøl etter spørsmål: – Er du gæren?

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Therese Johaug (31) virker fullstendig uslåelig på historiens første Ski Tour. Men på spørsmål om hun kan vinne lang-etappen med fire minutter, da reagerer hun stort.

Johaug vant med 45 sekunder lørdag, søndag økte hun ledelsen ned til nummer to (Heidi Weng) til 57 sekunder. Snøværet i Östersund gjorde jobben vanskeligere for Johaug da hun gikk alene i front.

– Nå er vel denne touren avgjort?

– Nei, det er det ikke. Vi skal gå to sprintrenn og, sier Johaug til VG på pressekonferansen etter jaktstarten.

– Du er beskjeden nå.

– Ja, men ingenting er avgjort før vi er i mål. Vi har to sprintrenn igjen, sier Johaug.

Sveriges nye supersprinter Linn Svahn tror Johaug kan vinne sprinten i Åre. Den avsluttes med flere hundre meter opp slalåmbakken.

– At jeg vinner den sprinten, nei, er du gal? Nå må vi være litt realistiske her. Det er mange sprintere som er gode i motbakke. Jeg kan si her og nå at det ikke skjer at jeg vinner den sprinten, sier Johaug som måtte bane seg vei i front søndag:

Superetappe for Johaug

Torsdag skal både damer og menn gå 38 kilometer mellom Storlien og Meråker. VG antyder overfor Johaug at hun muligens kommer til å stikke etter to kilometer, og vinne med rundt fire minutter. Men da smeller det fra tour-lederen.

– Er du gæren? Det blir ikke sånn, sier Johaug før hun himler litt med øynene. Så blir stemmen veldig bestemt.

– Jeg håper å gjøre et godt løp. Det blir spennende å se hvordan løpet blir. Men jeg kommer aldri i verden til å vinne med fire-fem minutter. Det er mye, sier Johaug til VG med voldsomt trykk på y-en og gjentar mye.

– Dere må ta dere sammen litt, for det er urealistisk, sier Johaug og ler.

31-åringen har vært i en egen klasse etter comebacket forrige sesong. Hun er så godt som uslåelig på distanse. Søndagens seier var hennes 68. verdenscupeseier.

Hun har selv kjent at kalasformen har vært på vei, og søndag demonstrerte hun det - igjen. Dette sa hun til VG etter lørdagens renn:

31-åringen fra Dalsbygda gikk ut 45 sekunder før lagvenninne Heidi Weng, og i kraftig snøfall i Sverige, økte Johaug luken for hver eneste sekundering.

8.2 kilometer var luken på 1.01.7. Til slutt gikk hun i mål – i ensom majestet – med tiden 27.29.0, og nok en gang kunne hun strekke armene i været. Hun ventet i 57.4 sekunder i målområdet. Da passerte Heidi Weng målstreken og kapret 2. plassen.

Spenning om 2. og 3. plass

Men det ble spennende i kampen om 2. og 3.-plassen.

Ebba Andersson tok igjen både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, og det var de tre som kjempet om 2.- og 3.-plassen.

Andersson prøvde å rykke fra den norske duoen i den siste bakken, men klarte ikke å kvitte seg med verken Weng eller Flugstad Østberg, som fortalte om kaos før start :

Det ble et spurtoppgjør på oppløpet, som endte med trippel norsk - for andre dag på rad.

