Johaug spøkte om kaosforholdene i Östersund: – Jeg ble løypepatrulje

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Therese Johaug (31) gikk alene i front hele rennet og seieren var aldri truet. Og for andre dag på rad ble det trippelt norsk på svensk snø.

Med seieren beholder hun ledelsen i Ski Tour, til tross for at snøværet ble ødeleggende for hennes del når hun gikk alene i front.

– Dette snøværet var ikke helt fordel meg, men jeg gjorde det beste ut av det, og er fornøyd med løpet, forklarer hun til VG.

– Jeg ble løypemannskap, spøker hun.

Det var aldri spenning i gullkampen. Therese Johaug måtte finne seg i å gå alene i front fra start til slutt etter det hun lørdag omtalte som «kanskje sesongens beste renn».

Hun har selv kjent at kalasformen har vært på vei, og søndag demonstrerte hun det - igjen. Dette sa hun til VG etter lørdagens renn:

31-åringen fra Dalsbygda gikk ut 45 sekunder før lagvenninne Heidi Weng, og i kraftig snøfall i Sverige, økte Johaug luken for hver eneste sekundering.

8.2 kilometer var luken på 1.01.7. Til slutt gikk hun i mål - i ensom majestet - med tiden 27.29.0, og nok en gang kunne hun strekke armene i været. Hun ventet i 57.4 sekunder i målområdet. Da passerte Heidi Weng målstreken og kapret 2. plassen.

Spenning om pallen

Det var aldri noen spenning i kampen om seieren. Det var i kampen om 2.- og 3.-plassen spenningen var.

Ebba Andersson tok igjen både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, og det var de tre som kjempet om 2.- og 3.-plassen.

Andersson prøvde å rykke fra den norske duoen i den siste bakken, men klarte ikke å kvitte seg med verken Weng eller Flugstad Østberg.

Det ble et spurtoppgjør på oppløpet, som endte med trippel norsk - for andre dag på rad.

Weng tok 2.-plassen foran Flugstad Østberg, mens det heller ikke denne gangen ble særlig mye å juble for for det svenske hjemmepublikumet.

Det var et voldsomt snøvær i Östersund, noe som ga utfordrende løypeforhold.

– Jeg følte meg veldig bra, det hadde vært artig og dratt på mer, men det er så enorm forskjell å gå som nummer en kontra to og tre, så det var umulig å dra fra, forklarer Flugstad Østberg om løpet.

Svenskene har kanskje bedre mulighet for Ski Tour 2020-jubel tirsdag. Da er det sprint i Åre.

