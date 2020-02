Golberg spurtslo Sundby: Var helt sikker på seier

KONNERUD (VG) Martin Johnsrud Sundby (35) prøvde seg på en langspurt, men klarte ikke å legge Pål Golberg (29) bak seg på NM 30 kilometer.

Golberg parkerte Sundby på oppløpet og tok NM-gull og kongepokal. Og Golberg koste seg på slutten. Han var sikker på seier.

– Sånn det ble så hadde jeg veldig god følelse. Da vi ble to stykker, så visste jeg at jeg har en spurt og om jeg er med til oppløpet så tar jeg det, sier Golberg til VG og smiler bredt.

Martin Løwstrøm Nyenget fikk bronse, mens Didrik Tønseth måtte nøye seg med 4. plass.

Golberg var forberedt på en langspurt fra Martin Johnsrud Sundby og klarte å følge. På oppløpet var det ingen tvil hvem som var best.

Golberg tok sitt andre NM-gull i karrièren. Og like etter gullet ble det kjent at han er en av seks forhåndsutatte til Ski Tour 2020. Norge har ti plasser.

Martin Johnsrud Sundby innså at han lå «dårlig an» i en spurt mot Golberg:

– Det er ikke noe surt tap. Pål har vært i veldig god form i hele vinter. For min del er det en lettelse at det funker igjen. Jeg er 35 og får problemer med ryggen. Da er jeg glad for at det funker fysisk igjen.

– Dærsken, for en treningsøkt det ble, sa han til NRK.

Martin Løwstrøm Nyenget var fornøyd med å slå Tønseth i spurten.

– NM-medalje henger høyt for meg. Jeg har veldig lyst til å gå ski-touren, innrømmet Nyenget.

Det var null grader og mye folk langs løypene på Konnerud.

En tetgruppe på ni løpere skilte seg tidlig ut. Etter hvert ble de redusert til syv. Didirik Tønseth passerte først av disse halvveis og også ved 20 km, da de syv fortsatt var samlet. Med i gruppen var sterke spurtere som Erik Valnes og Sindre Bjørnestad Skar, samt Pål Golberg.

Men etter 21 kilometer hadde Bjørnestad Skar mistet kontakten, og Valnes slet også - men klarte nesten å komme seg opp igjen.

Opp til toppen på 27 kilometer måtte Erik Valnes si takk for seg, og Eirik Sverdrup Augdal begynte også å få trøbbel. Dermed var de bare fire ...

Så prøvde Sundby å rykke -og fikk med seg Golberg. Tønseth og Nyenget ble liggende etter. Det endte med et spurtoppgjør mellom Sundby og Golberg.

Emil Iversen ble norgesmester på 30 km. i fjor. Hverken han eller Johannes Høsflot Klæbo stilte til start denne gang.

