Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok nylig imot VG på hytta. Foto: Hallgeir Vågenes

Kommentar

Trenger flere som Uhrenholdt Jacobsen: Stillheten er skremmende

Det er ikke bare i skisporet at Astrid Uhrenholdt Jacobsen blir sårt savnet den dagen hun gir seg. Andre utøvere og ledere har uhorvelig mye å lære av 33-åringen fra Heming.

Hva bør vi egentlig kunne forvente av folk som lever av idrett?

Holder det at man gjør sitt ypperste for å få til noe sportslig, og at livet kun innrettes i en evig «trene-spise-sove-syklus»?

Er det helt fint å være stum som en østers – eller å levere intetsigende pjatt – dersom det dukker opp et tema med litt dybde?

Eller er det faktisk slik at idrett ikke er noe som befinner seg i en boble, og at det er grunn til å engasjere seg om noe annet enn seg og sitt?

Dessverre er hovedregelen verbal tristesse dersom spørsmålene beveger seg ørlite utenfor «fortell om løpet ditt»-sporet.

Men heldigvis har alle regler unntak, og et særlig større unntak enn Astrid Uhrenholdt Jacobsen er det vrient å finne.

Derfor er det litt trist å tenke på at hun nødvendigvis nærmer seg karriereslutten, både med tanke på antall bursdager hun har rukket å feire og at kombinasjonen av toppidrett og medisinstudier ikke kan være enkel.

Men fortsatt har vi henne, og det må være å håpe at flest mulig idrettskolleger har fått med seg etterlysningen hennes. Om at flere utøvere skal stå for noe, mene noe, våge å ta en debatt om verdier. Hun har nemlig så rett, så rett, ikke minst i at det faktisk fremstår «nesten litt tullete» hvor vegrende mange er til å fronte en mening.

– Det ender bare med at folk fremstår med litt færre lag enn de egentlig har. Det er mange som har veldig mye bra å komme med. De tenker mange gode tanker, men de fremstår nølende for å sette ord på dem i det offentlige rom, sier Jacobsen treffende.

Selv har hun engasjert seg om mangt og mye, senest å få mer levelig økonomi for idrettskolleger med mindre sponsorinteresse enn langrenn nyter godt av.

Temaene står i kø hva gjelder idrettslige utfordringer, både internt og i forholdet til storsamfunn, både i inn- og utland:

Kroppspress. Kostnader. Utstyrsjag. Utøverhelse. Utenforskap. Inkludering. Anleggsmangel. Doping. Kampfiksing. Korrupsjon. Rovdrift. Likestilling. Finansiering. Etterbruk.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er blant få norske utøvere som våger å fronte meninger. Foto: Hallgeir Vågenes

Listen er nær uendelig, særlig om vi tar med det store bildet internasjonalt. Og akkurat her er kanskje problemet med manglende utøverengasjement en av grunnene til at vi ser så mange ugreie mekanismer rundt ledelse og styresett.

I det internasjonale skiforbundet er det bare menn i styret, fotball-VM gjennomføres i land som åpenbart ikke fikk mesterskapet gjennom fair play og bryter menneskerettighetene – og antidopingarbeidet står midt i en tillitskrise.

Er da Jürgen Klopp-holdningen om at det er «absolutt ikke greit» å bli spurt om å spille i Qatar den som bør råde?

Eller bør hodet opp fra sanden?

Hadde internasjonale idrettsorganisasjoner kunnet sette ledernes egeninteresser så høyt om trenere og utøvere hadde tydeligere talerør og talismaner?

Svaret på det er trolig et tydelig nei, og det store problemet er at altfor få tar seg bryet med å engasjere seg.

Det er slett ikke nødvendig å være enig med Astrid Uhrenholdt Jacobsen i ett og alt, og heller ikke hun kan ventes å fronte alle mulige saker.

Men uenighet har aldri vært farlig, og det triste er hvor ensom veteranen fremstår blant norske utøvere som våger å fronte en mening.

Det er for høy østersfaktor i idretten.

Publisert: 25.01.20 kl. 14:41

