Klæbo vil bytte til sprintlandslaget – Skiforbundet vil ikke love at ønsket blir oppfylt

Johannes Høsflot (23) Klæbo opplyser i en pressemelding at han ønsker å bytte fra allroundlandslaget til sprintlandslaget.

Det begrunner langrennsstjernen med at han tror det vil gi ham bedre utvikling, samt større glede.

– Det er svært viktig å ha det gøy – og at ting ikke blir for seriøst. Det må være lystbetont. Også måten det trenes på i sprintlandslaget passer meg nok bedre. Her er det litt mer fartslek, sier Høsflot Klæbo.

Espen Bjervig er langrennssjef i Norges Skiforbund. Han opplyser at det ikke er noen automatikk i at Klæbo får viljen sin, men at de vil vurdere situasjonen.

– Jeg er kjent med ønsket. Når en av verdens beste skiløpere har sånne ønsker, har vi respekt for det, men lagene tas ikke ut før slutten av april/begynnelsen av mai. Det handler om en totalvurdering av lagoppsettet, sier Bjervig til VG.

Derfor nå

I pressemeldingen fra Klæbo, opplyser 23-åringen at han har brukt den siste tiden til å oppsummere forrige sesong sammen med morfar og trener Kåre Høsflot. De har også jobbet med å identifisere hva som vil være best for skiløperen fremover.

– Dette er en beslutning jeg gjør basert på lyst og glede, ikke noe misnøye, fordi jeg tror dette vil være riktig som basis for å realisere de målsettinger jeg har, sier Klæbo.

– Jeg har vært tilfreds med opplegg og samarbeid med Norges Skiforbund, allroundlandslaget og miljøet. Vi har nå gode samtaler og diskusjoner med landslagsledelsen og trenerteamet med fokus på at jeg har enda mer lyst til å trene med sprintlandslaget. Det tror og mener både morfar og jeg passer min utvikling bedre.

Klar føring

Med utspillet har Klæbo gitt tydelig beskjed til omverden om hva han vil gjøre fremover. Bjervig føler imidlertid ikke på noe ekstra press om å innfri ønsket av den grunn.

– Nei, jeg føler ikke noe press, men jeg har absolutt respekt for utøvernes ønsker. Uavhengig av lag, så er det to treningsgrupper under skiforbundet, sier langrennssjefen.

– Hva taler for å ha ham på allround?

– Det blir en vurdering på lagsammensetning, hvor mange utøvere det er - og frem og tilbake. Det handler om en totalvurdering.

Publisert: 07.04.20 kl. 14:12 Oppdatert: 07.04.20 kl. 14:52

