I DRAMMEN: Johannes Høsflot Klæbo under sprinten i Drammen tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

Klæbo vil bytte til sprintlandslaget

Johannes Høsflot Klæbo opplyser i en pressemelding at han ønsker å bytte fra allroundlandslaget til sprintlandslaget.

Nå nettopp

Det begrunner langrennsstjernen med at han tror det vil gi ham bedre utvikling, samt større glede.

– Det er svært viktig å ha det gøy – og at ting ikke blir for seriøst. Det må være lystbetont. Også måten det trenes på i sprintlandslaget passer meg nok bedre. Her er det litt mer fartslek, sier Høsflot Klæbo.

Norges Skiforbund har foreløpig ikke bekreftet om de vil innvilge ønsket eller ikke.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 07.04.20 kl. 14:12

Fra andre aviser