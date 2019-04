GOD GLID: Stikktester under Hovedlandsrennet på Gålå viste at halvparten hadde indikasjoner på fluor under skiene. Dette er forbudt til og med 16 år. Dette bildet er fra femmila i Holmenkollen og har ingenting med denne saken å gjøre. Foto: Mattis Sandblad / VG

Langrennsledere om fluorjukset: – Det er trist at ungene ikke kan konkurrere på lik linje

Norske ski-ledere reagerer sterkt på avsløringen av fluorjuks under Hovedlandsrennet for 15- og 16-åringer.

– Jeg skjønner at noen kan bli fristet, men det er trist at ungene ikke kan konkurrere på lik linje, sier Knut Erling Flataker, leder for langrennskomiteen i Sør-Trøndelag skikrets, til VG.

– Forbudet er et verdibasert vedtak til gode holdninger. Dette er nedslående og trist, sier Flataker.

Under det såkalte Hovedlandsrennet fikk 48 løpere (15 og 16 år) skiene testet for fluor. Halvparten hadde det forbudte stoffet: 25 prosent av stikkprøvene ga «sterke indikasjoner» på at det ble benyttet fluorholdige produkter under skiene, mens 25 prosent ga «indikasjoner» på det.

Det var før sesongen at Norges Skiforbund bestemte at disse glideproduktene skulle forbys i klassene til og med 16 år. Årsaken til forbudet er at produktene kan innholde stoffer som kan være skadelige for hud og luftveier.

– Hvordan vi skal ta fluorforbudet videre, vil bli diskutert med skikretsene når vi møtes til vårmøte i midten av juni. Langrennskomiteen har nå gjennomført den planen vi var enig med kretsene om i høst, opplyser Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund, til VG.

Ingen konsekvenser

Langrennssjef i skiforbundet Espen Bjervig håper stikktestene virker preventivt.

– Det er en holdningskampanje hvor vi ønsker en kultur hvor det er fluorfritt til denne aldersgruppen, sier Bjervig til VG.

LANGRENNSTOPPER: Leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad (t.v.) og langrennssjef Espen Bjervig er overrasket over resultatet av stikktester for glidproduktet flour under Hovedlandsrennet. Her fra langrennsåpningen på Beitostølen for noen år siden. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Han har fått flere tilbakemeldinger etter at denne saken ble kjent. Det får ingen konsekvenser å ha fluor under skiene.

– Mange ønsker at vi skal kunne sjekke på start, slik at alle konkurrerer på likt grunnlag. Men det er ikke teknologisk mulig, sier Bjervig.

Nå må testene sendes til Tyskland, og det tar en til to uker før prøvesvarene kommer.

Ønsker fortsatt fluor-forbud

Flataker i Sør-Trøndelag skikrets er klar på at ordningen med forbud bør fortsette også neste vinter.

– I vår lokale Sparebank1Cup har vi fattet vedtak om at det neste vinter skal være fluorfritt for alle klasser, fra 13 år til og med senior.

Akershus Skikrets har vært blant dem som har stått langt framme i kampen for å forby fluor i skirenn for barn.

TESTEN: Martin Schlabach fra NILU sto bak testingen av skiene under Hovedlandsrennet. Han brukte teip til å ta prøvene. Foto: Privat

– De to kontrollene som er gjennomført, er gjort sent på vinteren. Jeg vet ikke om folk har tatt sjansen på at det ikke skulle bli noen testing, spør Ole Jonny Gigernes, leder av langrennskomiteen i Akershus Skikrets.

– Det er åpenbart at de 25 prosentene som kom i «rød sone», har brukt fluor. De som kom på «gult», kan kanskje forklares med børstebruk og sånne ting.

– Litt skremmende

Gigernes er klar på at bruk av fluor under skiene er «juks».

– Og de aller fleste barn får skiene sine smurt. Det er svært få som smører sine egne ski, og jeg tror ikke det er poden som har bedt om fluor under skiene. Da er det eventuelt foreldrene som tar avgjørelsen, og det er litt skremmende, mener Ole Jonny Gigernes, som minner om at 15–16-år er en alder da det begynner å bli mer alvor med mer trening, opptak til skigymnas, den første ski-avtalen og så videre.

– Samtidig står nok skienes egenskaper for 85 prosent av glien. Men disse produktene kan gi dem et løft.

Gigernes er klar på at ordningen med forbud mot fluor under skiene i barneskirenn bør fortsette.

– Vi er veldig for det. Vi må bruke det vi har lært i vinter videre. Vi må jobbe videre med testmetoder og sanksjoner.

Han forteller at de klubbene som har løpere som har tatt, i disse dager mottar et brev fra Norges Skiforbund der det blir informert om det.

– Det å bli tatt er ikke noe hyggelig for klubbene, mener Ole Jonny Gigernes.

