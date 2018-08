UTEBLIR: Petter Northug skal ikke delta på Toppidrettsveka. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Petter Northug melder nye forfall – må droppe høydeopphold

Publisert: 12.08.18 15:25 Oppdatert: 12.08.18 15:49

LANGRENN 2018-08-12T13:25:57Z

Petter Northug (32) er på bedringens vei, men står over sprint i Trysil og Toppidrettsveka neste uke. Han må også avlyse et planlagt høydeopphold.

– Man ønsker ikke en situasjon med to uker uten trening, men det snudde heldigvis godt. Fra torsdag og fredag begynte det endelig å løsne litt. Nå er det bare å skynde seg langsomt. Vi håper det skal bli bra, sier Arild Monsen, landslagstrener til VG.

Likevel går Toppidrettsveka uten 32-åringen. Han stiller heller ikke på mandagens sprint i Trysil – hvor flere av de beste norske utøverne stiller.

Monsen og Northug hadde et møte søndag. Der ble det også bestemt å kansellere en planlagt reise til høyden i slutten av august.

– Det høydeopplegget skulle vært hans første for sesongen. Han var jo på et lite et med faren. Det er mye omtalt , men det var ikke rare oppholdet. Slik det er nå, er det det beste valget vi kan gjøre, forklarer Monsen til VG.

– Petter er glad

Northug deltar i stedet på samlingene med sprintlaget i Torsby 23–29. august samt på Lillehammer 10–15. september.

– Petter er glad for at han er tilbake, han er optimistisk og ser lyst på at han ikke har hatt sykdom i kroppen. Vi skal nå få gjort et godt og grundig treningsarbeid fremover, sier landslagstrener Arild Monsen.

Skistjernen har følt seg sliten etter at han var på treningsuke med sin far i Spania for kort tid siden. Etter det har han uteblitt fra Blinkfestivalen og landslagssamlingen i Steinkjer .

– Stresser ikke

– Jeg stresser ikke med at jeg har litt tyngre dager nå. I vår treningshverdag vil du møte dager som er litt tyngre. Da handler det om å lytte til kroppen og ikke gjøre dumme ting som kan gjøre det til en lengre periode. Jeg er tilbake i full trening innen veldig kort tid, sa Northug ifølge Trønder-Avisa nylig.

Han har tatt blodprøver – uten at de har gitt spesielle svar.

Northug har hatt noen tunge sesonger bak seg etter at han ble VM-konge i Falun i 2015. Denne sesongen er han tilbake på landslaget i sprintgjengen .

Heller ikke sesongoppkjøringene har gått etter planen de seneste årene.