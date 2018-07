GODE KOLLEGER: Vibeke Skofterud og Åge Skinstad - her fra en lansering og markering av at det var 100 dager til OL en sen-høstdag i 2017. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Langrenns-Norge i sjokk: - Det blir et kjempesår. Det blir stor sorg

Publisert: 29.07.18 15:19

Åge Skinstad (53) var sportssjef da Vibeke Skofterud (38) var landslagsløper - og kollega i Discovery-systemet da hun ble ekspert. Han er i dyp sorg etter at den tidligere langrennsløperen søndag formiddag ble funnet død i Arendal.

– Det er så tragisk som det får blitt. Det er jo forferdelig. Tankene mine går til familien hennes og de etterlatte, sier Skinstad til VG.

Det samme sier nåværende landslagssjef Vidar Løfshus . De har som skiledere hatt et tett bånd til Skofterud mens hun var aktiv og senere som ekspert.

Funnet død søndag

De ble søndag informert om at politiet i Agder bekreftet at det var den tidligere langrennsløperne som ble funnet død på en holme i Arendal søndag formiddag. Skofterud ble funnet på øya St. Helena i Hovekilen og erklært død på stedet av en lege fra luftambulansen.

Skinstad minnes et meget godt samarbeid med Skofterud helt siden han traff henne som god juniorløper, han som trener for unge Skofteruds konkurrenter - og senere «på samme lag» på landslaget.

– Hun var alltid livlig og humørfylt i alle sammenhenger. Hun skapte god stemning og var en fantastisk tekniker i langrenn. Hun var mer eller mindre kunstnerisk på ski, beskriver Skinstad.

Vibeke Skofterud * Født: 20. april 1980 (38 år) * Død: 29. juli 2018 * Idrett: Langrennsløper * Aktiv i kvinnelandslaget: 1999-2014 * La opp i august 2015 * Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011) og NM-gull sprint fristil (2002) * 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). * Skofterud ble søndag funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal. Kilde: NTB

«Blir et kjempesår - det blir stor sorg»

– Vibeke har betydd så mye for norsk langrenn opp gjennom årene. Resultatene hun har hatt og jenta hun har vært. Hun var en så åpen og ærlig jente - alltid. At dette skal skje, det er så man ikke tror det, sier Løfshus - og fortsetter:

– Jeg tenker på at hun har vært den gladjenta. Det humøret hun har - alt er et så stort friskt pust, sier Løfshus - som tok beskjeden om at Skofterud er funnet omkommet svært tungt.

– Et større sjokk får ikke Langrenns-Norge når en av være aller mest sentrale utøvere gjennom det siste tiåret blir revet bort. Det blir et kjempesår. Det blir stor sorg, sier landslagssjefen.

Også Dag Erik Pedersen sier han er helt i sjokk:

– Jeg var med hele runden fra hun slo gjennom i 2001/2002. Det har vært opp- og nedturer, gledestårer, sinne og frustrasjoner. Vibeke hadde utstråling og det var trøkk rundt henne i alt hun foretok seg. Før hun skulle til OL i Sør-Korea som ekspertkommentator for Eurosport snakket vi mye sammen. Hun hadde et stort talent for TV også, sier Dag Erik Pedersen.

Hylles for ekspertjobben

Skinstad og Skofterud fulgte hverandre også hele veien inn i ekspertrollen. Han i kommentatorbua under OL i Pyeongchang, Skofterud som ekspert der utøverne ble intervjuet på «indre bane».

– Hun leverte jo som skiløper og ekspert på en utmerket måte. Hun forberedte seg veldig, veldig godt på ekspertrollen. Hun var fortsatt tett på løperne, var veldig engasjert, hadde glimt i øyet og var lett og morsom å samarbeide med. Det finnes nesten ikke ord nå, sier Skinstad.