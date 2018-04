SEIER: Marit Bjørgen slo Charlotte Kalla i Granåsen. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Råsterkt Bjørgen-rykk avgjorde superduellen mot Kalla

TRONDHEIM (VG) Da Marit Bjørgen (38) besluttet å legge opp før helgen, hadde ikke Charlotte Kalla (30) noe annet valg. Hun måtte reise fra Sverige for å ta en aller siste duell mot sitt store forbilde og sin nære venn.

De to har hatt noen tøffe bataljer seg imellom gjennom hele denne sesongen. I verdenscupen før jul. Under OL byttet de to på å stjele overskriftene.

Og konkurransen i Granåsen ble den siste mellom de to og akkurat så tøff som man skulle tro mellom langrennsdronningene fra Sverige og Norge.

Kampen om seieren handlet til slutt om Kathrine Harsem, Bjørgen og Kalla. Der var Bjørgen sterkest og rykket fra de to rivalene tidlig. Kun et uhell kunne stoppe henne. Inn på oppløpet var hun overlegen. Harsem ble nummer to, mens Kalla tok tredjeplassen.

Bjørgen stilte onsdag opp for tredje siste gang i en konkurranse før hun “endelig” blir langrennspensjonist i mai.

Hun fikk også under onsdagens Trondheim Skishow teste ut et helt nytt konkurranseformat. Det startet med en prolog hvor flere dameløpere måtte kvalifisere seg til en finale hvor de møtte en rekke profilerte og forhåndskvalifiserte utøvere.

Finaleheatet besto til slutt av 25 utøvere.

Deretter skulle det avgjøres i løpet av seks runder ganger 1,4 kilometer inne på skistadion i Granåsen-anlegget. Etter to runder skulle fire løpere “skrelles av” og lukes ut av feltet. Deretter røk fire løpere ut i tur og orden for hver runde.

I det aller siste feltet gjensto bare en håndfull dameløpere, hvor de to største favorittene sammen med Kathrine Harsem skulle gjøre opp om seieren. Der var Bjørgen best.

Nå venter det såkalte “Bjørgen-rennet”, som er et turrenn på Støren, for 38-åringen. Deretter rundes landslagskarrieren av når hun går eliteklassen i Skarverennet i slutten av april, opplyser manager Guri Hetland til VG.