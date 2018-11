NEDTUR: Heidi Weng, her fra Beitostølen sist helg, røyk ut i prologen i Finland. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Heidi Weng fornøyd tross prolog-exit: – Digg med gjennomkjøring

RUKA/OSLO (VG) Heidi Weng (27) gikk ikke fort nok til å få gå sprint-kvartfinalene under verdenscupåpningen.

Publisert: 24.11.18 10:12 Oppdatert: 24.11.18 10:38

Likevel var Weng fornøyd.

– Jeg er ikke i sprintform og må gå her for å prøve meg. Jeg mangler hardøkter så det var digg med gjennomkjøring. Sånn sett er jeg fornøyd med at det kjennes bedre ut enn på lenge, sier hun til VG og TV 2.

Weng løp deretter bort fra pressen fordi hun frøs.

Over 12 sekunder bak

I prologen endte Weng som nummer 42. Kun de 30 beste går videre.

27-åringen var 12,56 sekunder bak prolog-vinner Natalja Neprjajeva på den 1,4 kilometer lange distansen. Weng var drøye fire sekunder bak 30. plassen.

– Det gode er at hun kan hvile seg til i morgen, sa Torgeir Bjørn, NRK-ekspert, og sikter til søndagens 10 kilometer.

Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind ble også slått ut. Også amerikanske Jessica Diggins er ute.

Fem norske videre

Maiken Caspersen Falla virket derimot frisk og var nummer to i mål. Svenske Stina Nilsson ble nummer tre.

– Det var en bedre prolog enn jeg har gått på lenge, så jeg er fornøyd. Det gjelder å være på hugget nå, sier Falla til VG.

Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg er også videre.

Weng leverte ingen sterk åpning på Beitostølen sist helg heller. Hun var over to minutter bak Therese Johaug på 10 kilometer klassisk, mens hun ble nummer 21 på sprinten.

Trener Ole Morten Iversen har varslet at han vil bremse hvor mange renn fjorårets verdenscupvinner går .

Dette sa Weng etter Beito-løpet: